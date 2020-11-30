NBA／前灌籃冠軍挑戰拳擊被KO 柯瑞發文為他打氣
NBA／前灌籃冠軍挑戰拳擊被KO 柯瑞發文為他打氣
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-30 12:30:01
前NBA灌籃冠軍Nate Robinson轉戰拳壇，引起許多NBA球員關注，無奈隔行如隔山，生涯首戰就被美國網紅Jake Paul給KO擊倒，勇士球星「咖哩小子」Stephen Curry也相當關心，特意發推特為他加油。
Robinson身高雖僅有175公分，但曾在2006、2009、2010拿下NBA灌籃大賽冠軍，不過現年36歲的他，面對年僅23歲，還有185公分高的Paul顯然處於劣勢，只花了2回合就被對手KO。賽後Robinson遭到外界嘲笑，瞬間成了網路熱門話題，不過賽前就發推特替Robinson打氣的Curry，賽後也繼續鼓勵對方，「Robinson不是盲從意見的人，我很愛他展現出來的信心」。
Robinson賽後自己也發文感謝大家的祝福，「對於我的教練、訓練員、粉絲和隊友，我很感謝你們的支持，這不是我們想要的結果，但我感激有機會在這個最大的舞台上戰鬥。」並發另一則推文感謝許多其他NBA球員的支持。