搶佔後疫情全球供應鏈 蔡英文：台灣升級
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-30 12:33:09
蔡英文總統今（30）日上午接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表時表示，在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，台灣不只要再一次擦亮「MIT」招牌，更要把創新能力落實到各個產業，做到「MIT upgrade」，為台灣尋求更廣大的市場及更多可能的合作商機。
蔡英文指出，在疫情期間台灣經濟之所以可以有穩定、正向的表現，有一個因素是，政府努力推動紓困及振興方案，希望可以做最好的後援，更重要的是，各領域的業界也都非常努力，積極尋求突破、不斷創新，讓產業整體的素質大幅的提升，也為消費者帶來很多創意和驚喜。蔡英文說，在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，要讓台灣繼續脫穎而出，不只是要再一次擦亮MIT招牌，更要做到「MIT upgrade」，把創新能力落實到各個產業領域，讓品牌幫台灣加值，就能夠讓全世界都成為台灣的客戶，為台灣尋求更大、更廣的市場，以及更多可能合作的商機。蔡英文強調，相信後續的挑戰必然還是非常多，也會非常艱難，但只要團結一致，對國家、對經濟持續保有信心，必然可以一一克服每一個困難與挑戰。