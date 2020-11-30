丁怡銘應訊享特權？徐巧芯怒批：分局長應下台
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-30 12:36:12
行政院前發言人丁怡銘，日前在行政院例行院會後的記者會上，直指台北市牛肉麵節冠軍業者，使用的是含有萊克多巴胺的美國牛肉，引發喧然大波。業者事後也提出檢驗數據打臉表示無萊劑殘留，而丁怡銘也親自登門道歉，不過還是遭到檢舉「散佈假消息」。而丁怡銘昨天至中正一警分局作筆錄，遭到質疑動用特權，不僅個人座車直接開進分局停放外，中正一分局長陳明志更大動作掩護丁怡銘離開，也讓外界質疑公權力介入。
國民黨台北市議員徐巧芯就批評，前行政院發言人丁怡銘涉發假訊息，昨天至中正一警分局作筆錄。既然他已經離職，理應整個程序跟一般市民是一樣的，沒想到警方竟然多次為他動用特權，原因為何？是否收到中央高層指示？徐巧芯表示，今天（30日）記者會竟然說，怕「丁姓民眾找不到車位」，「那一般民眾到警察局應訊時，車位找不到是否可以比照辦理？憑什麼碰到丁怡銘這位『民眾』就這麼貼心？」徐巧芯接著表示，當丁怡銘應訊結束後，中正一分局長陳明志竟故佈疑陣，「大陣仗離開警局，所有媒體對著座車拍，但並不知道裡面是誰，警方沒有解釋、沒有回應，導致媒體跟著座車追出去，最後才知道是分局長去公祭？」徐巧芯說，「陳分局長明明很清楚外面媒體跟拍以及目的，卻從頭到尾沒搖下車窗告訴媒體拍錯了，顯然是刻意誤導媒體報導」。徐巧芯也強調，公眾人物公然犯錯造謠，接受調查是天經地義的事，警察局在怕什麼？為何要特別護著他？ 警方在此案調查過程中，給了這個現已身無公職的丁怡銘先生「特殊待遇」，到底憑什麼？一般的小市民奉公守法接受調查，但曾身為蘇貞昌愛將的丁怡銘，可以讓一個分局長這麼大動作掩護？陳分局長應該出面說明、道歉、下台！