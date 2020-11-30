2021高雄跨百光年主視覺公開 史哲：邀請民眾親眼見證
2021高雄跨百光年主視覺公開 史哲：邀請民眾親眼見證
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-30 14:05:09
高雄市副長史哲在昨（29）日晚間公開「2021高雄跨百光年主視覺」，史哲笑說陳其邁市長一句「把高雄港點亮」六個字，逼死了跨年團隊，展演將以港灣為劇場，用定目劇的形式，愛河灣海上為舞台，邀請大家12月到高雄，因為再多的描述都不及現場親眼的感受。
史哲表示，「真實的展演，一定比主視覺更誇張！」 高雄港不是一座建築物，也不只是一個空間，而是一座港灣，一個難得在城市裡的港灣，「點亮高雄港」，點亮高雄港是以「光」為主題，而光影中的，是高雄一百，而高雄一百，是回頭回顧過去的一百，也是向前展望未來的一百，意味著將以這一座港灣為劇場，用定目劇的形式，愛河灣海上為舞台，展演將是海陸空三向度設計，這是很大的挑戰。史哲指出，釋出的主視覺只展現了今年12月24到明年1月3日概念中的局部，未來預計每半小時就會做一次展演，而下周就會開始進行整體的佈裝測試，之後也將陸續公佈最佳的觀賞地點，在不同的地點也會有不同的觀賞感受，而同步手持多視角的直播，將是未來5G的先行示範，全程保證集結最尖端的團隊，在最短時間內產生，全部都是台灣IP，再多的描述都不及親眼現場的感受，人必須在現場，才能感受點亮港灣前所未有的浩大規模，大家在12月一定要來高雄一趟。高雄市長陳其邁表示，這個是點亮高雄的概念，都由史哲副市長規劃，此次整合了很多，不管是在燈光、光雕，還有舞台等，也融合高雄港在愛河灣，以及相關文化表演活動，大家都有信心，一定是非常精彩，絞盡腦汁，一定要讓高雄市民驚豔；而被問到有把婦是長史哲和跨年團隊逼得很緊嗎？陳其邁則笑說：「沒有拉，天天念他而已，他知道我對這件事情盯得很緊」。