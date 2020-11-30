接見監所教化有功人士 蔡英文：讓更多陽光照耀更生人
接見監所教化有功人士 蔡英文：讓更多陽光照耀更生人
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-30 12:50:10
蔡英文總統今（30）日上午接見「109年度參與監所教化及保護事業有功人士及團體」時表示，教化和保護的事業，不但需要長期陪伴與耐心，也需要慈悲心和同理心；她盼望透過社會的努力，能讓更多陽光照耀到收容人、更生人的生命中，形成正面的支持力量。
蔡英文致詞時表示，監所教化、觀護及更生保護等工作，真的非常重要，也非常辛苦，她一定要代表政府與全國人民，當面向大家的貢獻與辛勞致上由衷謝忱。蔡英文舉例，今年受到表揚的台灣外籍收容人關懷協會，志工們能使用好幾種語言，探視外籍的收容人。當外籍收容人準備返國時，也會提供關懷和協助，是很了不起的付出；還有佛教慈濟慈善事業基金會的彰化分會，不但募集書本和物資、辦理品格及生命教育，還陪伴收容人考取街頭藝人執照，協助走出復歸家庭和社會的這條路。蔡英文說，她很感動，因為有民間團體的參與，讓政府推動的社會安全網，能夠編織得越來越緊密，讓社會上有更多人願意伸出溫暖的手。而教化和保護的事業，不但需要長期陪伴與耐心，也需要慈悲心和同理心，真的很不簡單，也很讓人敬佩，她也盼望，透過大家的努力，能讓更多陽光照耀到收容人、更生人的生命中，形成正面的支持力量。