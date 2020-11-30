「民進黨比豬內臟還臭」　鄭麗文、周春米拍桌互罵

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鄭麗文質詢時，痛批一路從七月時立法院針對監察院長陳菊的人事同意權案，動用大批保警保護陳，她不斷逼問林志嘉「是陳菊申請還是你們主動貼她？」、「憑什麼這樣保護她？」、「警察那天的薪水誰付，你們民進黨付的嗎？」林被逼得節節敗退，幾乎每句話都要說「鄭委員請您冷靜。」鄭麗文強調「我只是講話比較大聲，我很冷靜。」
當提到監委人事同意權案，民進黨立委陳瑩人不在場卻有投票紀錄時，鄭麗文直嗆「表決違法你還幫他們硬凹，你比那天的豬內臟還臭啦！我們內臟還是當天早上買的，很新鮮，你們民進黨違反議事中立、濫用國家權力才是真的臭！你們爛到根了！」強烈的措辭引發一旁周春米的不滿，周直接打斷鄭的質詢說「我不接受，你在說什麼？」鄭則反嗆「我講實話啦講什麼！這我質詢時間，你閉嘴！」
周、鄭口角一觸即發，周春米繼續拍桌大罵「我當然有意見，你上禮拜丟豬內臟，很過分！」鄭麗文也拍桌回嗆「你們人那麼多當然有意見，我們打不過你們，剛剛委員說要打架他們奉陪，丟豬不要，我們可以不要打架嗎？民進黨擺明來打架，不打還不高興。」
兩人你一句我一句，完全不想在氣勢上輸給對方，周春米桌子越拍越大力，再罵「你講到那麼爽，可以不要這樣嗎？過分！」鄭麗文直接站起身回罵「你才過分、你們民進黨最過分！」由於鄭麗文身高178公分，以女性立委來說身材相當高大，她一站起來，立刻帶給周春米壓迫感，周春米喊道「你不要、你不要站起來！」但她也不忘繼續對嗆「你更過分！」
等到鄭麗文坐下，輪到周春米站起來了，周春米強調她要幫忙議事人員捍衛他們的議事中立，鄭麗文則不以為然地表示民進黨團不是保護議事人員中立，是濫用議事中立。