境外移入確診激增 鄭文燦：希望載送檢疫人員休假5日
境外移入確診激增 鄭文燦：希望載送檢疫人員休假5日
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-30 13:20:00
國內秋冬防疫專案明日即將啟動，今(30)日上午中央流行疫情指揮中心卻宣布，單日暴增24例新冠肺炎境外移入病例，創近期新高；桃園市長鄭文燦表示，為讓協助醫療後送隔離檢疫人員有更大的支持，只要有載送隔離檢疫的消防局同仁都希望他們能休假5天，採高強度防疫作為。
對於12月1日即將啟動的秋冬防疫措施，鄭文燦表示秋冬防疫拉高標準，民眾進出八大場所必須戴口罩、量測體溫，或是做實名制管制，市政府一樣同步進行洽公管制。他也呼籲民眾，秋冬也許會有再一波疫情，尤其最近入境檢疫結果比例很好，大家一定要提高防疫意識，希望秋冬防疫措施大家都能夠遵守，他也會要求所有單位全面配合。由於連日境外移入染疫個案增加，鄭文燦指出，桃園各檢疫所最大容量可到達8千人，相信在入境檢疫、集中檢疫上並沒有問題，不過因境外移入個案比例有增加，代表國外疫情仍然在發燒，鄭文燦已要求消防局在醫療後送方面給予同仁更大支持，凡是有載送隔離檢疫的消防局同仁一律要穿防護衣；另外，雖然穿防護衣可以不用休假，但還是希望同仁能休假5天，同樣也是採取高強度防疫做法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。