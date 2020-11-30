NBA／菜鳥教頭奈許執教杜蘭特 籃網預告訓練營本周展開
NBA／菜鳥教頭奈許執教杜蘭特 籃網預告訓練營本周展開
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-30 13:41:58
NBA傳奇球星Steve Nash接掌籃網兵符後，準備展開菜鳥教頭的首個正式訓練營，今(30)日籃網官方推特發文預告，「訓練營從這周開始」並曬出當家球星Kevin Durant、Kyrie Irving等人的照片。
NBA 2020-21賽季將在12月23日點燃戰火，昨天聯盟公布季前熱身賽賽程，各隊將在9天內進行49場比賽，自12月12日展開，14日籃網將出戰巫師，有望看到上季報銷的Durant首披籃網戰袍亮相。籃網官方推特今天發文預告，「訓練營，開始，就是這周」並貼出Durant、Irving、Joe Harris等球星照片。籃網今夏找來退役傳奇控衛Nash接任教頭，一併帶上昔日太陽好搭檔Amare Stoudemire等人擔任助教，球員部分陸續簽下Bruce Brown、Landry Shamet和Reggie Perry等潛力球員，而儘管和火箭「大鬍子」James Harden緋聞未有下文，但Durant健康回歸，籃網仍被看好將重返爭冠行列中。