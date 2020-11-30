NBA／菜鳥教頭奈許執教杜蘭特　籃網預告訓練營本周展開

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NBA／菜鳥教頭奈許執教杜蘭特　籃網預告訓練營本周展開

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-30 13:41:58

Kyrie Irving, Kevin Durant
▲Kyrie Irving(左)、Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
NBA傳奇球星Steve Nash接掌籃網兵符後，準備展開菜鳥教頭的首個正式訓練營，今(30)日籃網官方推特發文預告，「訓練營從這周開始」並曬出當家球星Kevin Durant、Kyrie Irving等人的照片。
我是廣告 請繼續往下閱讀
NBA 2020-21賽季將在12月23日點燃戰火，昨天聯盟公布季前熱身賽賽程，各隊將在9天內進行49場比賽，自12月12日展開，14日籃網將出戰巫師，有望看到上季報銷的Durant首披籃網戰袍亮相。
籃網官方推特今天發文預告，「訓練營，開始，就是這周」並貼出Durant、Irving、Joe Harris等球星照片。
籃網今夏找來退役傳奇控衛Nash接任教頭，一併帶上昔日太陽好搭檔Amare Stoudemire等人擔任助教，球員部分陸續簽下Bruce Brown、Landry Shamet和Reggie Perry等潛力球員，而儘管和火箭「大鬍子」James Harden緋聞未有下文，但Durant健康回歸，籃網仍被看好將重返爭冠行列中。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀