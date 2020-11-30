MSCI盤後生效！台股殺尾盤跌144點、成交量爆3835億新高
MSCI盤後生效！台股殺尾盤跌144點、成交量爆3835億新高
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-30 14:36:29
指數編纂公司MSCI（明晟）新一季度調整將於今（30）日收盤後生效，台股在盤中創新高來到13969.89點、上漲102.3點後，獲利了結賣壓湧現，尾盤更爆出1158億元大量，也讓單日成交金額爆增至3835.83億元創新高，台股更收在當日最低點13722.89點，大跌144.2點。
根據MSCI日前公布半年度調整結果，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.80%下調至12.47%，調降幅度為0.33百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.22%下調至13.95%，調降幅度為0.27百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.62%下調至1.61%，調降幅度為0.01百分點。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近7次MSCI調整連續被下調權重，最新權重於今日收盤生效。在MSCI台灣指數成分股方面，這次成分股新增2檔欣興、合一，刪除2檔福懋、長榮航，指數成分股將維持87檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股欣興，其變動權重為0.42%，權重調降最多的成分股為台積電，變動權重為-0.23%。
不過，台股今日早盤還一度上漲102.3點，衝上13969.39點的歷史新高，但隨後獲利了結賣壓湧現，台積電、大立光翻黑下跌，尾盤跌幅加重，更爆出大量成交金額1158億元，台股收盤也大跌144.2點，收在當日最低點13722.89點，並跌破5日線、10日線，高低震盪達246點，成交量爆增至3835.83億元創歷史新高。在類股表現，油電燃氣、百貨貿易類股跌逾3%，汽車也跌2.78%，塑膠跌1.94%，金融保險、光電及半導體類股也跌逾1%，倒是玻璃陶瓷漲近5%，電子零組件逆勢漲逾1%，電器電纜及電子通路也漲超過1%。個股部分，台積電終場下跌1.74%，收在480.5元，大立光跌更重逾3%，聯發科跌2%以上，倒是聯電、日月光及台達電逆勢漲。