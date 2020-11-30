軍武／105公厘雲豹戰砲甲車　軍方：砲管可望在台研製

未來將透過技術轉移方式，在台研製105公厘砲管。

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立法院外交及國防委員會今日審查國防部民國110年預算，軍備局編列約新台幣1億8413萬元，預計在112 年(2023年)前打造2輛105公厘戰砲甲車樣車，立委們紛紛關切研製進度。

軍備局長房茂宏中將指出，外購的砲管已在7月決標，目前已完備程序並爭取輸出許可，預計明年9月就能運抵台灣。軍方人士指出，未來將透過技術轉移方式，在台研製105公厘砲管。

「軍情與航空」網站總編輯施孝瑋表示，中國大陸的戰甲車，尤其是主力戰車性能已經超越我國戰車一個世代以上，跟國軍現役戰車已經不是同一個等級，要動用美軍Ｍ1A2戰車這類主力戰車才能對抗，國軍目前現役只能用反戰車飛彈，才能摧毀共軍主力戰車。使用105公厘砲的雲豹甲車主要提供部隊火力支援，提供基本的反戰車能力，面對中國大陸一線的戰車自然是討不到便宜。

過去軍方也曾編列預算研發

立委質疑105公厘砲無法擊穿中共主力戰車裝甲。陸軍司令部回應表示，「輪型戰砲甲車」具有高度機動力、精準火力、裝甲防護、靈活通信及彈性編組等快速反應能力，可充分發揮不對稱作戰效能，為本軍防衛作戰必要之新銳戰力。

陸軍官員指出，輪型戰砲甲車主要攻擊敵兩棲突擊車、舟艇、氣墊船、機漁船、輕型水陸坦克、多人操作武器及空（機）降敵軍等目標，任務目標與重型戰車不同。