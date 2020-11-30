8大電商平台齊推台南農特產　5000斤哈密瓜一周預購完售

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台南市長黃偉哲今（30）日出席「台南電商平台2.0－台南專區」宣傳活動，他表示，繼去年為期45天在7大網購上架獲得的好成績，今年的「台南電商平台2.0－台南專區」延長台南專區到180天，期能透過強強聯手，增加更多品項，也讓更多人接觸到台南農特產品。
黃偉哲強調，隨著行銷與消費模式的改變，越多人藉由電商平台解決食衣住行所有問題，歡迎大家進入平台特別設置的台南專區，不管是下單購買，從舌尖上品嘗台南的美味，或是透過網站的介紹，利用手機或電腦從視覺上欣賞台南的物產，平台提供多樣的商品選擇性，要讓消費者認識台南，進而喜歡台南，並且再創電商銷售佳績。
台南農業局表示，「台南電商平台2.0－台南專區」的活動雖然將從12月10日才正式開始，但已有2家平台提前上架產品提供預購，台南農產運銷公司精選5000斤香甜的紅肉哈密瓜，不到一周就被搶購一空，下一波將會推出綠肉哈密瓜預購。
「台南電商平台2.0－台南專區」除了有鮮果類依照時令陸續上架，如大白柚、青柑、紅肉哈密瓜、綠肉哈密瓜、鹽地番茄等農產，還會有台南的虱目魚類產品、新鮮的國產豬、雞、牛等優質肉品，以及各地農會特產，並匯集台南知名的名店特產。
有鑑於美豬即將於明年1月開放進口，這次電商台南專區也會強打本土肉品牌，將陸續把台南優良的國產生鮮肉品及產品上架﹔今年的「台南電商平台2.0－台南專區」採分段式上架，總計會推出近60項農特產品給消費者，除了希望能協助台南的農特產品透過非傳統方式找到新的通路及客源，同時能讓民眾更加認識台南農漁牧優質特產。