出現嚴重不良反應！印男接種新冠測試疫苗 求償千萬未果
出現嚴重不良反應！印男接種新冠測試疫苗 求償千萬未果
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-30 14:42:41
新冠病毒荼毒全球，疫苗研發正緊鑼密鼓地進行，也已陸續傳出令人振奮的好消息，但並不是每次試驗都萬無一失。外媒引述印度醫學研究委員會（ ICMR ）高層官員消息，一名印度男子自稱受試後出現不良反應，詳情正在調查，但藥廠和有關單位認為，目前沒有停止試驗的必要。
綜合《路透社》等外媒報導，印度一名 40 歲男子近日接受英國藥廠阿斯利康（ AstraZeneca ）和印度血清研究所（ Serum Institute of India ）合作的新冠疫苗試驗，事後向單位通報說出現嚴重的不良反應，並以此求償 5000 萬盧比（約新台幣 1930 萬元），還要求暫停疫苗測試與生產。印度醫學研究委員會流行病學與傳染病部門負責人潘達（ Samiran Panda ）告訴《路透社》，單位會針對此事進行長期評估，但坦言現階段找不出該名男子的不良反應與疫苗施打有直接相關。印度血清研究所則表示，雖然同情受試者的身體狀況，可也直言該男子的症狀與疫苗測試無關。
對於這起涉及疫苗試驗、接種的糾紛，負責藥品與疫苗核准的印度藥品管制總局（ Drugs Controller General of India ）與阿斯利康藥廠皆未回應。
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