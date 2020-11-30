中市房價飆漲　盧秀燕：嚴禁「炒紅單」炒作房價

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳淑華舉出內政部不動產資訊平台統計住宅買賣契約的平均總價為例，自實價登錄實施以來101年Q3到最近109年Q2為止，台中市住宅平均購屋總價漲幅是六都+新竹的第一名，漲幅高達50.35%，台中市從101年Q3平均購屋總價711萬元大幅漲到109年Q2的1069萬元，讓要在台中買屋居住的價格成本高到年輕人越來越難承擔。
陳淑華說，盧市長在購物節的首獎，一棟22坪的小豪宅，都大力宣傳千萬豪宅，大家都能換算每坪單價，高的嚇人，這是要壓垮我們的年輕人嗎？盧秀燕帶頭將房價每坪飆破40萬元嗎？盧秀燕在為房價作價嗎？變相炒房嗎？
邱素貞指出，根據2020年4月到10月城市薪資統計報告顯示，新竹市與六都平均月薪分別為，新竹市5萬626元、台北市4萬1336元、新北市4萬374元、桃園市3萬9927元、台南市3萬7753元、高雄市3萬5677元、台中市3萬5604元，顯示台中市平均月薪居六都墊底。
陳淑華表示，台中市目前房價漲不停、物價不停攀高，開始有民眾受不了高房價、高物價而遠離台中，難道要讓民眾持續因為高房價而搬離台中市嗎？
陳淑華批，盧秀燕作為台中父母官沒有明確的住宅政策，居住正義越來越遠，社會住宅都是前市府的舊社會住宅案，社會住宅的執行大落後；對於房價沒有想法、沒有政策、沒有讓房價穩定；建商囤地的情況日益嚴重，製造房地奇貨可居；甚至，購物節的首獎變成房價另類推手，盧市府應拿出對策，讓台中市民「居易」。
盧秀燕回應，一個城市房價大起或大落都不是好事，持有住宅的人希望房子可以漲價、租屋的年輕人希望房子可以降價，因此市府以興建社宅、降低地價稅的方式來取得中間平衡，讓房價維持正常範圍內的波動。
針對違法炒房，盧秀燕也表示中市嚴禁不肖商人違法炒作，若有業者未核發建照便以「炒紅單」情形炒作房價，經查證違規屬實亦將嚴懲。
地政局指出，市府密切關注不動產投機炒作情形，在日前會同中央機關進行大規模預售屋建案聯合稽查，以行動宣示打擊不肖人士炒作房價的決心。