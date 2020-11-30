影／林佳龍訪視參山多元自行車路線　優化田水路線

我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳龍親自騎乘自行車前往勘查後，旋即指示觀光局及參山處全力協助地方自行車優化需求，並積極尋求與農委會農田水利署合作，研擬八堡圳周邊綠廊串接二水自行車道計畫之可行性，為彰化打造優質自行車觀光旅遊環境。
林佳龍說，2021是自行車旅遊年，2022年是鐵道旅遊年，鐵馬和鐵道二鐵是台灣特色，只要有觀光特色和亮點，就能有口碑行銷，做到「在地驕傲、全球知道」，提高旅遊水準，讓全世界的人都來台灣觀光。
參山處長柯建興於簡報中說明周邊自行車道整備、服務設施設置、行銷活動、推廣宣傳與產業連結等成果﹔二水鄉長蘇界欽當場提出優化二水自行車道鋪面、設置安全設施與綠美化等需求；田中鎮長洪麗娜也針對增設高鐵彰化站周邊自行車休憩空間、自行車道指標導引與串接八堡圳周邊綠廊等提出建議。
柯建興說，參山處已為2021自行車旅遊年做好準備，目前捷安特、雄獅等各主要旅行社結合區域觀光圈、小鎮特色與食宿遊在地業者，合作推出順遊田水路線的自行車遊程，參山處更將在明年元旦舉辦「相揪來巡田頭水—小鎮自行車約騎」活動，除結合鐵道與田園景觀的田水自行車路線之外，更串連甫入選經典小鎮3.0的社頭鄉，歡迎大家一起來趟經典小鎮單車之旅。
林佳龍指出，全國有16條多元自行車路線，而參山路線（又稱田水路線全長15.8公里）也是其中之一，因彰化的八堡圳有水有田，而二水、田中、社頭都已列為經典小鎮，又有八卦山國家風景區，所以就以觀光圈產業聯盟結合起來，要打造自行車旅遊，最重要的是要串連和優化，所以會結合農委會農水署等單位結合水圳的自行車道，加速全面推動。