影／林佳龍訪視參山多元自行車路線　優化田水路線

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影／林佳龍訪視參山多元自行車路線　優化田水路線

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-30 15:27:45

參山多元自行車路線
▲交通部長林佳龍領騎二水自行車道，瞭解周邊自行車道整備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
交通部長林佳龍率領交通部團隊與學者、台灣樂活自行車協會進行7天6夜的全省自行車路線視察及體檢，今（30）日來到二水鄉台鐵旁的二八水公園，林佳龍領騎二水自行車道，瞭解周邊自行車道整備與行銷活動推廣情形，並聆聽地方提出的寶貴建議。
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▲交通部長林佳龍體檢及訪視二水自行車道，將針對地方所提出之自行車道優化建議，整合跨部會資源一起努力做到「在地驕傲，全球知道」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
▲交通部長林佳龍體檢及訪視二水自行車道，將針對地方所提出之自行車道優化建議，整合跨部會資源一起努力做到「在地驕傲，全球知道」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
林佳龍親自騎乘自行車前往勘查後，旋即指示觀光局及參山處全力協助地方自行車優化需求，並積極尋求與農委會農田水利署合作，研擬八堡圳周邊綠廊串接二水自行車道計畫之可行性，為彰化打造優質自行車觀光旅遊環境。
▲柯建興說，參山處已結合區域觀光圈、小鎮特色與食宿遊在地業者，合作推出順遊田水路線的自行車遊程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
▲柯建興說，參山處已結合區域觀光圈、小鎮特色與食宿遊在地業者，合作推出順遊田水路線的自行車遊程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
林佳龍說，2021是自行車旅遊年，2022年是鐵道旅遊年，鐵馬和鐵道二鐵是台灣特色，只要有觀光特色和亮點，就能有口碑行銷，做到「在地驕傲、全球知道」，提高旅遊水準，讓全世界的人都來台灣觀光。

▲交通部團隊與學者、台灣樂活自行車協會進行7天6夜的全省自行車路線體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
▲交通部團隊與學者、台灣樂活自行車協會進行7天6夜的全省自行車路線體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
參山處長柯建興於簡報中說明周邊自行車道整備、服務設施設置、行銷活動、推廣宣傳與產業連結等成果二水鄉長蘇界欽當場提出優化二水自行車道鋪面、設置安全設施與綠美化等需求；田中鎮長洪麗娜也針對增設高鐵彰化站周邊自行車休憩空間、自行車道指標導引與串接八堡圳周邊綠廊等提出建議。

柯建興說，參山處已為2021自行車旅遊年做好準備，目前捷安特、雄獅等各主要旅行社結合區域觀光圈、小鎮特色與食宿遊在地業者，合作推出順遊田水路線的自行車遊程，參山處更將在明年元旦舉辦「相揪來巡田頭水—小鎮自行車約騎」活動，除結合鐵道與田園景觀的田水自行車路線之外，更串連甫入選經典小鎮3.0的社頭鄉，歡迎大家一起來趟經典小鎮單車之旅。

▲林佳龍說，積極尋求與農委會農田水利署合作，研擬八堡圳周邊綠廊串接二水自行車道計畫之可行性，為彰化打造優質自行車觀光旅遊環境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
▲林佳龍說，積極尋求與農委會農田水利署合作，研擬八堡圳周邊綠廊串接二水自行車道計畫之可行性，為彰化打造優質自行車觀光旅遊環境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）
林佳龍指出，全國有16條多元自行車路線，而參山路線（又稱田水路線全長15.8公里）也是其中之一，因彰化的八堡圳有水有田，而二水、田中、社頭都已列為經典小鎮，又有八卦山國家風景區，所以就以觀光圈產業聯盟結合起來，要打造自行車旅遊，最重要的是要串連和優化，所以會結合農委會農水署等單位結合水圳的自行車道，加速全面推動。
 
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