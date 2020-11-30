明天開始秋冬防疫新規定 進入八大類場所全面戴口罩
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-30 16:18:19
全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國內11月份竟增加90案境外移入的確診個案，政府在秋冬防疫新規定，嘉義縣政府也將自明天12月1日開始，規定民眾進入醫療照護、大眾運輸等八大類高感染傳播風險的場所，應全面佩戴口罩，如果勸導不聽，將依法裁罰最高新台幣1萬5千元罰金。
國內新冠肺炎染疫者，在11月份竟增加90案境外移入確診個案，嘉義縣政府也自明天12月1日開始，規定民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類高感染傳播風險的場所，應該要全面佩戴口罩，如果勸導仍不聽者，將依法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰嘉義縣長翁章梁表示，依循中央政策，12月1日起進出縣府等各機關均需戴口罩，尤其是進出八大場域，務必戴上口罩，以免觸法；室內辦公如能維持1.5公尺社交距離，可不用戴口罩，但搭乘電梯一定要戴口罩。
翁章梁提醒民眾，應持續保持良好的個人衛生習慣，落實勤洗手、咳嗽禮節、保持分餐制等防護措施，即使在生活中碰到感染者，被感染的風險也會降到最低。對符合公費流感疫苗的接種民眾，把握最後僅剩的8千多劑疫苗，盡速到嘉義縣各鄉鎮市流感合約診所，或衛生所接種疫苗，保護自己也保護家人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。