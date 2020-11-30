中捷車廂再傳連結器軸心斷裂　議員：檢測報告應網路公開

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林祈烽質疑，台中人等這一條捷運等了11年，結果通車不到一星期，就因車廂牽引軸心斷裂而全面停駛，為什麼先前捷運公司在內部測試一年多都沒有問題？等到營運許可都通過了，都開始載客試營運了，就出現這個大包，包括北捷、台鐵和高鐵等軌道運輸公司，為什麼他們採購的車輛就沒有這個問題，業界又有什麼反映？
林祈烽說，車廂連結器軸心斷裂是嚴重瑕疵，未來市府興建的捷運和車廂採購，應避免再向日本這家公司採購，更重要的是，此次檢測找來的第三公正單位和檢驗報告都應該公開上網讓民眾檢視，市府也要做好後續的因應措施，不要影響民眾未來對搭乘捷運的信心，還有場站的開發和票務營收等等問題，市府都要提前因應評估。
議員林德宇表示，列車連接器軸心斷裂有金屬疲勞及人為因素兩種可能，金屬疲勞是長時間使用導致，但中捷列車的使用時間並不長；人為因素的部份，則可能肇因於中捷測試時並未讓列車負重，因此在試營運短短六天內就負荷不了滿載的乘客。
林德宇質詢，捷運列車的使用年限是幾年？試營運期間有多少乘客搭乘？中捷董事長林志盈回應，連接器軸心在列車跑96萬公里後才需進行檢查，或是每八年配合大修一同檢查，試營運期間總搭乘人次則是48萬人﹔林志盈說，人為因素的部分，有可能是因為安裝不妥當所造成。
市長盧秀燕說，現在最重要的因應辦法就是以安全為重，沒有安全就沒有一切，廠商要提出解決方案和所有的檢測報告，讓大家安心，不能為了通車而通車，也不能為了場站開發而通車，一定要以安全為重。
交通局長葉昭甫指出，列車檢測有分許多不同的項目，都由不同的第三方單位做檢測，這第三方公正單位是經廠商及北捷、中捷公司開會認可找來的，像是工研院、台灣檢驗中心等等，市府一定會把最後的確認結果跟各位市民報告說明。