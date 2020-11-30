明年經濟4大變數！富邦金估美元續弱、台股挑戰14800點

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他認為2021年經濟走勢可能出現3種情境。第1種情境是全球經濟溫和復甦，由於疫情反覆難控，對全球威脅直到2021年下半年才逐漸緩和。在各國財政刺激與寬鬆貨幣政策下，各國經濟出現溫和復甦態勢。
第2種情境是全球經濟穩健好轉，隨疫苗及藥物順利推出，使疫情自2021年第2季起獲得有效控管，加上美國推出較具規模的財政刺激方案，全球經濟加速回復正軌。
第3種情境是全球經濟微幅擴張，新冠肺炎疫情再度升溫，加上疫苗上市與廣泛施打時程落後，防疫措施反覆放寬與收緊，影響民間消費與投資信心。另一方面，受到疫情防治與紓困支出的排擠，新一輪美國財政刺激方案中有關基礎建設規模低於預期，進而影響美國及全球經濟復甦力道。
不過，羅瑋表示，明年的股票市場仍然受到疫情影響，除科技產業外，服務業與其他製造業營收表現持續低迷。雖然市場資金充沛支持股市行情，但仍需留意新冠肺炎疫情擴散、疫苗與藥物研發進展、美國財政刺激政策規模等變數。如果全球疫情獲得有效控管，科技股以外的其他類股與新興市場將有補漲機會。
蕭乾祥進一步指出，台灣2020年同樣面對新冠疫情的影響，但受惠於防疫管控得宜，及美中對抗的轉單效益，2020年經濟成長率仍能維持1.56%的正成長，相較臨近的日本、韓國及東協5國，甚至中國大陸，表現相對亮麗，展望2021年主計總處預估台灣經濟成長率將進一步躍升至3.92%，名目GDP更將突破20兆元新台幣。
他也提到，近年來推動台灣經濟成長的主要動能，在於民間投資的持續增長。台灣近10年大力投資半導體及電子零組件產業，製造業自2009年以來每年投資金額穩定成長，由2009年的7800億到今年將可突破1.5兆新台幣，而電子零組件（含半導體）的投資比重，更是由59%提高到64%。半導體及零組件產業競爭力提升，帶動台灣由硬體代工經濟轉型成為科技關鍵零組件供應鏈，在全球科技供應鏈角色愈形重要。在美中兩大強權競逐科技主導權的環境下，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在美中分流中獲益。
雖然今年外資前10月賣超台股逾7000億元，但展望2021年，由於景氣復甦，債券殖利率下檔空間有限，加上弱勢美元及科技產業將維持成長，預期國際資金可望重回新興亞洲市場，台股外資買盤可望回歸。因此，從全球經濟復甦、台灣的半導體關鍵零組件產業成長及全球資金潮的效應，富邦投顧樂觀預估2021年台股加權指數有機會再創高峰向上挑戰14800點。
富邦投顧估明年整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在1.6至2.1倍水準，對應指數高低點位約在11000點至14800點區間。類股選擇方向，以環保綠能（E）、半導體（S）、5G產業（G）及低基期景氣循環股（C）加上高殖利率績優股，建議以4大主軸做為輪動操作的標的。