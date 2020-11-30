影／幫助失智症家庭 切膚之愛基金會邀您義賣傳愛
記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-11-30 17:10:00
切膚之愛基金會舉辦2020「擁抱希望‧傳出愛」空中義賣，活動自12月3日起至12月24日止，為期16天，由愛心企業提供「每日一物」限量商品義賣，民眾只要收聽中廣網站，就能獲得當日義賣商品資訊，也歡迎民眾愛心捐款籌募失智症照顧服務基金，幫助失智症家庭找回笑容與希望。
2020「擁抱希望傳出愛」空中義賣活動於12月3日起跑，切膚之愛基金會公益大使 「侯佩岑」將率先拋磚引玉，捐出心愛的「包包」進行競標義賣，歡迎民眾至「中廣臉書粉絲團－活動專區」搶購。活動期間有BAW專利空調氣墊鞋、濃濃台灣製遠紅外線發熱衣及褲襪、大象山堅果、永悅花旗參、Easyfit抗菌除臭襪、三菱電機變頻除濕機、蜜蜂工坊蜂膠及蜂蜜、凱馳高溫高壓殺菌蒸氣清洗機、老K牌彈簧床、廣生堂NANA龜鹿固捷靈、京美銀纖維長效護膝、協憶奧利塔玄米油、常景生技日本超濃縮蔬菜湯精華粉、HCG和成欣業暖烘型免治馬桶座、日芳珍饌淬魚精，共計16項商品義賣，民眾只要於產品義賣當日撥打專線：04－7533－995即可訂購，每日數量有限，售完為止。
切膚之愛基金會執行長詹麗珠呼籲，本次活動義賣所得將作為「失智症家庭與早發失智症援助」基金，期盼社會大眾共襄盛舉，熱情認購義賣商品，更歡迎捐款支持切膚之愛基金會，用實際的參與為失智症者及家庭盡一份心力；捐款帳號：2200 －9098－097，銀行：兆豐國際商業銀行（代碼：017）南彰化分行。