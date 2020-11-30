確診後裝傻？20歲女英國中鏢後仍返台　陳時中：恐開罰

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確診後裝傻？20歲女英國中鏢後仍返台　陳時中：恐開罰

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-30 15:55:05｜update2020-11-30 16:36:40

▲針對新冠肺炎疫情最新狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（28）日召開例行記者會說明。（圖／記者劉雅文）
▲針對新冠肺炎疫情最新狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（30）日召開例行記者會說明。（圖／記者劉雅文
中央流行疫情指揮中心今天再度傳來壞消息，為了因應「新冠肺炎疫情」，今（30）天召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明國內新增24名境外移入個案，其中移入國家分別為印尼20例(案653、案655至668、案672至676)、美國2例(案670、671)、英國(案654)及菲律賓(案669)各1例。
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其中案654是一個本國籍20多歲女性，去年9月到英國就學，今年11月7日起陸續出現流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，不過沒有在英國當地就醫。
但是根據指揮中心疫調發現，這名個案11月11日在當地採檢，並在11月13日確診；不過沒有就醫隔離治療，也沒有檢附陰性採檢報告，這個個案11月27日就返國，入境時主動通報曾有症狀，在機場採檢後今日確診；同班機接觸者則是還在調查中。

指揮官陳時中表示，這名個案因為先前已經確診，雖然在機場有誠實以告，但已經違反相關規定，目前指揮中心已經請法治組處理，會來判斷是否裁罰。依據傳染病防治法第58條，這名個案恐遭開罰1到15萬。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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