Tag人物／銅板美食還千萬債 老店靠滷肉飯翻身

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米蘭達原本是一位平凡的上班族，回憶起心動念要回家幫忙的那一天，她一如以往朝九晚五下班回到家，發現經營小吃店的父母愁容滿面，苦苦追問之下，父母才透露辛苦賺來的血汗錢被偷，白忙活的一天心情不佳，當下的米蘭達覺得既心疼又氣憤，心疼腳踏實地的父母居然被人欺負，氣自己不在父母的身邊幫忙，回家的想法就這樣被釘在心裡，然而這個決定並沒有被父親肯定，老闆吉良伯還因此氣到跟女兒冷戰。
「做小吃我是想說，為了家庭、為了小孩、為了生活還過得去。」、「希望他們可以另求發展」老父說出心中對女兒決定回家的不捨，當初做小吃是為了養家活口不得已，他勞心勞力就是盼著女兒可以打扮漂漂亮亮的上班，不用跟他們老夫妻一樣，365天待在高溫又充滿油煙的廚房熬著滷肉、醃漬著𩵚魠魚，然而這樣的生活，米蘭達卻是從小就習慣了。對於米蘭達來說，滷肉飯和𩵚魠魚羹不只是銅板小吃，在他們家負債千萬時，差一點要去住天橋底下之際，這碗魯肉飯是他們家重新振作起來的希望，一碗35元的𩵚魠魚羹，就這樣5塊10塊的硬幣一個一個疊起，慢慢還清了家裡的債務，漸漸社區的常客成為了忠實的老主顧，他們牽著小孩、家人來到店內光顧，「家香味食堂」已然成為加蚋仔（南萬華）獨特的家香味。
即使老闆夫婦在地開店30年，老一輩的觀念是門打開了，客人自然會來，米蘭達接手後做了許多改變，不僅老店重新裝潢、取了有意思的店名，利用網路行銷打開知名度，唯一米蘭達堅持不變的，就是父親對味道的要求，廚房裡父親一個口令，米蘭達一個動作絲毫不敢大意，深怕自己沒做好味道變了客人就失望了，米蘭達笑說父親還是一樣嚴格，常常只要一不滿意，就會吵著要她回去上班。她要加倍努力，證明自己可以延續父親的味道，也可以用說故事的方式，讓更多人認識家香味食堂。
＊店家資訊＊
家香味食堂地址：台北市萬華區長泰街7號
營業時間：周二至周日11:00-14:00，17:00-21:00（周一公休）