林世賢指「當縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」　遭判刑2月

彰化市長林世賢去年底為競選立委的陳秀寶站台，發言時公開指「彰化縣做縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，全程通過網路直播放送，深感名譽受損的卓伯源提告並附帶損害賠償；彰化地院依《刑法》誹謗罪，判處林2個月徒刑，可易科罰金、仍可上訴。

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▲彰化市長林世賢11月28日晚間為立委候選人陳秀寶站台助選，發表言論指摘「彰化縣做縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」等言論。（資料照 ／記者陳雅芳攝）

× ▲彰化市長林世賢11月28日晚間為立委候選人陳秀寶站台助選，發表言論指摘「彰化縣做縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」等言論。（資料照 ／記者陳雅芳攝）

法官審理認定林世賢已犯《刑法》誹謗罪，判處2個月徒刑，而卓伯源提告附帶的民事損害求償部分，仍由彰化地院民事庭審理中；林世賢今（30）日說，等到收到判決書後會在與律師研議，是否再提出上訴。

▲林世賢認為，只是出於自勉，提醒民眾選賢與能，沒有毀謗之意。（資料照／記者陳雅芳攝）

× ▲林世賢認為，只是出於自勉，提醒民眾選賢與能，沒有毀謗之意。（資料照／記者陳雅芳攝）

民進黨籍彰化市長林世賢，去年11月幫黨籍立委候選人陳秀寶競選總部成立大會造勢時，上台指出「彰化縣做縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」等言論，事後卓伯源以毀損名譽為由控告對方毀謗；彰化地方法院審結，將林世賢判刑2月，可易科罰金，而林世賢認為，只是出於自勉，提醒民眾選賢與能，沒有毀謗之意。

▲彰化地院依《刑法》誹謗罪，判處彰化市長林世賢2個月徒刑，可易科罰金、仍可上訴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）

× ▲彰化地院依《刑法》誹謗罪，判處彰化市長林世賢2個月徒刑，可易科罰金、仍可上訴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.30）

2020總統立委大選，彰化縣立委第一選區由民進黨籍陳秀寶對決國民黨籍柯呈枋，柯也是前縣長卓伯源任內時的副縣長，當時雙方勢均力敵，頻頻邀請境內政治人物站台造勢。

判決書指出，2019年11月28日晚間，彰化縣鹿港鎮蔡英文陳秀寶聯合競選總部成立，林世賢應邀上台演講，他用台語發表「我跟大家報告彰化縣做縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」、「我們不要忘記，我們歷代縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」等言論，事後卓伯源不滿其言論足以毀謗名譽，對此提起自訴。

▲卓伯源提告附帶的民事損害求償部分，仍由彰化地院民事庭審理中。（資料照／記者陳雅芳攝）

× ▲卓伯源提告附帶的民事損害求償部分，仍由彰化地院民事庭審理中。（資料照／記者陳雅芳攝）

林世賢坦承發表該言論，但否認有加重毀謗之意，他辯稱，卓伯源擔任縣長期間因發生貪瀆弊案遭司法機關調查，但目前是否繼續偵查或偵查終結、偵查不公開而未知，另外卓伯源胞弟卓伯仲曾因貪瀆弊案遭判刑定讞，眾所皆知，也經多家平面影像媒體報導傳送，已盡相當義務查證。

林世賢也說，在演講台上並非故意毀謗，而是出於自勉，並提醒民眾選擇清廉的代表，其評論可受公評，並無真實惡意等語。

判決指出，林世賢說他的言論是依據媒體報導，但提出的媒體報導均是2010到2015年間的資料，而我國司法判決早已上網公開，卓伯源有無遭判刑，查證應無難度，且林世賢明知涉案人是卓伯仲，並非卓伯源遭判刑確定，但林世賢卻未查證，即逕自說依媒體報導發佈言論。