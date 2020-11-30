家樂福牛肉含瘦肉精？業者出面澄清　王浩宇再爆公關錄音

民進黨桃園市議員王浩宇，日前PO出家樂福販售美國無骨牛小排的照片，並註明「有瘦肉精」，引起不少民眾疑慮及恐慌，對此，家樂福中壢店在今（30）日下午PO出檢測報告，表示「抽檢結果皆屬於未檢出」，賣場販售的無骨牛小排符合法規合格商品，希望民眾安心購買，但王浩宇也隨即再發文，表示家樂福公關已坦承「曾驗出微量的萊克多巴胺」。

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王浩宇在今日下午於臉書發文，表示他稍早與家樂福的公關有通電話，對方表示家樂福非常重視食安，「內部檢驗萊克多巴胺確實就是『符合標準』，也時常是未檢出狀態，但所謂的符合標準，代表的是什麼呢？『公關也坦承，曾經驗出微量的萊劑』，但並沒有超過相關規範」。

▲民進黨桃園市議員王浩宇在臉書發文。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

對此，也有網友在留言區轉PO家樂福的「未檢出報告」，王浩宇則是立刻回應反擊，表示「那請家樂福保證，他們賣的牛肉，在美國養殖時沒有使用萊劑，他們敢嗎？」，他稍早也將與家樂福公關的對話PO在臉書上，並表示與公關溝通時，對方也很清楚美牛在美國養殖過程中確實有使用萊克多巴胺，甚至承認「內部曾經多次少量檢出」，但因為某政黨不斷操作讓民眾恐慌，讓廠商無法真正的跟消費者溝通清楚相關使用，糟蹋其實很好吃的美牛，他認為很可惜。



▲家樂福中壢店稍早也PO出「未檢測報告」。（圖／翻攝自家樂福中壢店臉書） 他也再次提及，事實就是，任何一個台灣販售美國牛的賣場，包含好市多、家樂福在內，就算能提出某次未檢出的證明，但都無法保證美牛能永遠未檢出或養殖過程中從未使用瘦肉精，因為美國牛肉97%都有使用瘦肉精幫助油花分布均勻，因此，被檢出合格微量的瘦肉精，是隨時可能出現的狀況。除非是有機美牛，否則不可能沒有使用。

▲民進黨桃園市議員王浩宇在臉書發文，並PO出與公關的對話錄音。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

「家樂福這幾年對食安的努力，相信大家有目共睹」，王浩宇對家樂福在友善農場上的努力也非常支持，但他更希望讓消費者清楚知道，「萊克多巴胺」是美牛養殖過程中一種飼料添加劑，代謝的速度非常迅速，基本上是非常安全的，民進黨有責任把事情解釋講清楚，否則只會被一再被政治操作，請大家一起幫忙解釋清楚，因為，還是有些人故意繼續模糊焦點。（編輯：郭佩蓉）