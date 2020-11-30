家樂福牛肉含瘦肉精？業者出面澄清　王浩宇再爆公關錄音

民進黨桃園市議員王浩宇，日前PO出家樂福販售美國無骨牛小排的照片，並註明「有瘦肉精」，引起不少民眾疑慮及恐慌，對此，家樂福中壢店在今（30）日下午PO出檢測報告，表示「抽檢結果皆屬於未檢出」，賣場販售的無骨牛小排符合法規合格商品，希望民眾安心購買，但王浩宇也隨即再發文，表示家樂福公關已坦承「曾驗出微量的萊克多巴胺」。
王浩宇在今日下午於臉書發文，表示他稍早與家樂福的公關有通電話，對方表示家樂福非常重視食安，「內部檢驗萊克多巴胺確實就是『符合標準』，也時常是未檢出狀態，但所謂的符合標準，代表的是什麼呢？『公關也坦承，曾經驗出微量的萊劑』，但並沒有超過相關規範」。
王浩宇說「業者只要符合規範，我們就可以安心的吃，在台灣，沒有一家進口美國牛肉的廠商可以保證牛肉在美國飼養時未曾使用瘦肉精，因為他們都不是進口有機的，這沒有什麼不能說的，面對美牛問題，台人都應更成熟面對」文末王浩宇強調「不用再恐慌了，大家還是放心吃吧！美牛真的安全又好吃」。
對此，也有網友在留言區轉PO家樂福的「未檢出報告」，王浩宇則是立刻回應反擊，表示「那請家樂福保證，他們賣的牛肉，在美國養殖時沒有使用萊劑，他們敢嗎？」，他稍早也將與家樂福公關的對話PO在臉書上，並表示與公關溝通時，對方也很清楚美牛在美國養殖過程中確實有使用萊克多巴胺，甚至承認「內部曾經多次少量檢出」，但因為某政黨不斷操作讓民眾恐慌，讓廠商無法真正的跟消費者溝通清楚相關使用，糟蹋其實很好吃的美牛，他認為很可惜。
他也再次提及，事實就是，任何一個台灣販售美國牛的賣場，包含好市多、家樂福在內，就算能提出某次未檢出的證明，但都無法保證美牛能永遠未檢出或養殖過程中從未使用瘦肉精，因為美國牛肉97%都有使用瘦肉精幫助油花分布均勻，因此，被檢出合格微量的瘦肉精，是隨時可能出現的狀況。除非是有機美牛，否則不可能沒有使用。
「家樂福這幾年對食安的努力，相信大家有目共睹」，王浩宇對家樂福在友善農場上的努力也非常支持，但他更希望讓消費者清楚知道，「萊克多巴胺」是美牛養殖過程中一種飼料添加劑，代謝的速度非常迅速，基本上是非常安全的，民進黨有責任把事情解釋講清楚，否則只會被一再被政治操作，請大家一起幫忙解釋清楚，因為，還是有些人故意繼續模糊焦點。（編輯：郭佩蓉）