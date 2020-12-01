大陸網紅驚爆本人大嬸樣　20歲粉絲過百萬直播曝真臉

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大陸網紅驚爆本人大嬸樣　20歲粉絲過百萬直播曝真臉

四方報/綜合報導

calendar_today2020-12-01 06:00:00

大陸網紅
▲大陸有1名知名網紅施子怡，年僅20歲，靠著姣好身材和美麗面容獲得網友們喜愛，年紀輕輕在微博已擁有超過130萬粉絲。（圖／翻攝自微博）
根據四方報報導，由於修圖軟體便利，如今許多年輕人都有拍完照順手「修一下」的習慣。大陸有1名知名網紅施子怡，年僅20歲，靠著姣好身材和美麗面容獲得網友們喜愛，年紀輕輕在微博已擁有超過130萬粉絲。不料施子怡近期開直播做銷售時，遭網友發現真實面容「像40歲普通大媽」。
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據悉，施子怡過去時常在微博曬出成長照、身份證和家族照，試圖傳達自己是「天然美女」這件事，擄獲不少網友的心。沒想到最近開直播銷售，因為鏡頭沒有螢幕濾鏡跟PS功能，真實面容意外流出，讓不少網友心碎。
原來施子怡本人雙眼偏小、塌鼻和「照騙」，和微博上傳的照片出入頗大，被網友質疑成長過程中的證件照也有經過後天P圖。不少網友在震驚之餘，紛紛留言「差太大」。有的網友還酸酸地留下：「教我Ｐ圖吧！」而另一些網友則認為雖然臉是假的，但身材是真的，還是想請求施子怡傳授身材秘訣。

其實大陸微博網紅和抖音網紅屢傳出修圖醜聞，由於修圖前後差太大，許多女神被粉絲踢爆後，都讓不少人震驚科技的日新月異和「女神們」的修圖功力。
▲施子怡近期開直播做銷售時，遭網友發現真實面容「像40歲普通大媽」。（圖／翻攝自微博）
▲施子怡近期開直播做銷售時，遭網友發現真實面容「像40歲普通大媽」。（圖／翻攝自微博）
▲施子怡近期開直播做銷售時，遭網友發現真實面容「像40歲普通大媽」。（圖／翻攝自微博）
▲施子怡近期開直播做銷售時，遭網友發現真實面容「像40歲普通大媽」。（圖／翻攝自微博）
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▲原來施子怡本人雙眼偏小、塌鼻和「照騙」，和微博上傳的照片出入頗大，被網友質疑成長過程中的證件照也有經過後天P圖。（圖／翻攝自微博）
 
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