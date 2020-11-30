5G AIoT國際大聯盟成軍　大廠雲集高雄

，高雄市長陳其邁

來高雄投資不僅有中央的支持，市府也會建立最堅強的的助攻角色，「高雄市政府準備好了」。

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▲（左起）經濟部主秘陳怡鈴、高雄市長陳其邁、台灣人壽董事長黃思國簽署「亞灣新創基地」MOU。（圖／記者鄭婷襄）

× ▲（左起）經濟部主秘陳怡鈴、高雄市長陳其邁、台灣人壽董事長黃思國簽署「亞灣新創基地」MOU。（圖／記者鄭婷襄）

▲陳其邁市長、曾麗燕議長、經濟部主秘陳怡鈴、台灣人壽董事長黃思國及企業代表共同為「亞灣新創基地」掛上門牌。（圖／記者鄭婷襄）

× ▲陳其邁市長、曾麗燕議長、經濟部主秘陳怡鈴、台灣人壽董事長黃思國及企業代表共同為「亞灣新創基地」掛上門牌。（圖／記者鄭婷襄）

「高雄市政府準備好了」，來高雄投資不僅有中央的支持，市府也會建立最堅強的的助攻角色，歡迎所有業者來高雄投資，相信高雄、相信台灣，讓高雄成為5G AIoT應用服務藍海的前進基地，陳其邁說：「請大家也相信我，全力跟所有廠商一起迎向全球市場、邁向成功」。