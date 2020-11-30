5G AIoT國際大聯盟成軍　大廠雲集高雄

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行政院秘書長李孟諺表示，過去二十幾年，高雄似乎在產業轉型上沒有享受到甜蜜的成果，現在是一個契機，包括台商返台，還有之前中美貿易戰，全國全球產業供應鏈也正在重組，而且現在有陳其邁市長所帶領的團隊「緊緊緊」正在全力衝刺，相信將逐步看見開花結果。
PTT創世神、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，台灣南部有非常多人才，尤其是現在很多軟體開發反而會是以去中心化的方式發展，如果說台灣有一個很好的場域、有很好的題目，也可以吸引到更多的國際頂尖研發人才回來，而被問到會不會想要回鄉服務，杜奕瑾認為高雄不是「鄉」而是「都」，如果有機會可以在高雄做多做一點事情，當然是願意的。
中華電信董事長謝繼茂則表示，中華電信初期將投資五千萬來建設整個新創園區的資通訊設施，包括鋪設光纖網路，提供最好的通訊品質，也會建設雲端機房，也會跟國際知名的包括亞馬遜的AWS，或微軟的azure來提供雲端服務，也會為整個園區建設5G的企業專用網路，另外中華電信集團的研發人員也會進駐新創園區來參與5G的創新應用，預計在三年內會提供五百個研發科技的就業機會。
遠傳電信總經理井琪則代表董事長徐旭東到場，井琪說，遠傳深耕大數據、人工智慧、物聯網，期待與微軟、AWS等合作夥伴共創更多美好的機會，帶動高雄經濟發展。
台灣微軟總經理孫基康指出，上個月微軟宣佈在臺灣的投資的計畫，今天就是個很好的一個延伸，我們很期待透過這次的合作把南台灣變成數位轉型的一個中樞，希望透過這樣的科技，把新創人才引進高雄、留在高雄，一起創造新的數位轉型商機。
CISCO台灣思科陳志惟總經理則表示，思科與高雄市政府的合作計畫主要包含三個部分，第一個是把最先進的技術用在高雄，讓產業真的落地成形；第二件是把在地的SI與電信業者配合，把產業做大、做好、做出高雄在地特色；第三個是靈活運用在地人才，讓市民或想要在高雄工作的業者能安心工作，非常高興在陳市長帶領下，這樣的端對端的場域能具體落地，思科對高雄有責任。
NTT Data大中華區雲端運算事業群負責人林哲瑩則說，高雄其實是台灣日商群聚最主要的聚落，NTT Data大中華其實在路竹在過去幾年就投資一個團隊做智慧製造，在接下來的兩到三年，將持續在高雄不斷投資，未來也非常看好台灣在雲端人才的發展跟外包，這個方向來講可能是亞太地區最值得關注的一點，也希望有更多的機會能夠跟市長、跟相關單位做一些討論作一些投資。
陳其邁強調，台灣在經歷全球供應鏈重組以及武漢肺炎的考驗，現在是投資台灣最好的時機，「高雄市政府準備好了」，來高雄投資不僅有中央的支持，市府也會建立最堅強的的助攻角色，歡迎所有業者來高雄投資，相信高雄、相信台灣，讓高雄成為5G AIoT應用服務藍海的前進基地，陳其邁說：「請大家也相信我，全力跟所有廠商一起迎向全球市場、邁向成功」。