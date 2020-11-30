影帝與百位毒蟲共處！拍片「嗑到茫」來真的

警匪動作片《緝毒風暴》赤裸裸呈現，當今伊朗貧困底下650萬人毒品成癮的社會問題，於世界各大影展播映大受好評。而以奧斯卡最佳外語片《分居風暴》，榮獲柏林影帝的佩曼莫阿迪（Payman Maadi），更在該片飾演領導緝毒小組的警官薩馬，他形容拍片期間嗑到茫的毒蟲都是真的！

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佩曼莫阿迪在威尼斯影展時曾談到，

5個月拍攝期間十分艱辛、極具挑戰，有幾天甚至真正與7、800位有安眠藥成癮患者，共處一室拍片，電影裡那些眼神恍惚、嗑到茫的吸毒犯，都可能是真的，他說：「我們不得不在他們附近工作！」

▲片中毒犯很多都是真的。（圖／捷傑）

而在《緝毒風暴》中，警官薩馬的死對頭大毒梟納瑟，則由被譽為伊朗最吸金、最具影響力的演員之一納維德莫哈瑪查德（Navid Mohammadzadeh）飾演，年僅34歲的他，將大毒梟逞凶鬥狠卻又瀕臨崩潰的狀態，詮釋得淋漓盡致，電影盡顯在貧民窟裡求生販毒，只為了一家人過上「好日子」的底層百態。

▲《緝毒風暴》新銳導演薩伊德盧斯塔伊，勇奪東京影展最佳導演。（圖／捷傑）

《緝毒風暴》在伊朗上映時，以2千8百億伊朗幣（近2億台幣）驚人收入，成為伊朗影史上最賣座的「非喜劇類」電影，更讓納維德與導演薩伊德，榮獲東京影展最佳男主角、最佳導演雙殊榮，東京影展評選委評論該片：「寫實的表演和大膽的攝影，非常出色的表演與作品。」