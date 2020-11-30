奧萬大中巴翻覆1死20傷　公路總局成立緊急應變小組

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奧萬大中巴翻覆1死20傷　公路總局成立緊急應變小組

記者陳志仁/綜合報導

calendar_today2020-11-30 18:02:23

奧萬大車禍
▲一輛中型巴士今(30)日在奧萬大聯外道路約1.5K處翻覆，造成1死、20人輕重傷的意外。（圖／公路總局提供）
一輛中型巴士今(30)日中午在奧萬大聯外道路約1.5K處翻覆，造成1死、20人輕重傷的意外，傷者分送埔里榮民醫院及埔里基督教醫院治療；公路總局於事故後立即成立「1130遊覽車與客運事故緊急應變小組」應變處理，並成立一對一關懷小組。
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公路總局表示，發生事故的路段，為允許乙類大客車行駛的道路，事故車輛為高統遊覽車股份有限公司所有，於101年2月出廠，而大客車定檢及林姓駕駛人資格均符合規定；不過，林姓駕駛有33件的違規紀錄未結，但都是駕駛小客車的違規紀錄，並無酒駕紀錄。
公路總局說，已要求高統遊覽車股份有限公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並已責成高雄市區監理所今日前往該公司全面安全查核，未來將持續輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全。
此外，公路總局及臺中區監理所、高雄市區監理所於事故後立即成立「1130遊覽車與客運事故緊急應變小組」應變處理；另遊覽車公會互助會前理事長曾秀粉亦前往醫院慰問，並發放輕傷2000元、重傷6000元、死亡10萬元的慰問金。
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