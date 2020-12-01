一份跨國界的愛　志工的「少時記憶」成為助人動力

為了肯定志工們的偉大貢獻，自1985年起，每年的12月5日被聯合國定為「國際志工日」，而向來被譽為「最美麗風景是人」的台灣，在志工服務這塊更加驗證了這句話；根據CAPS的調查統計可以看出，在亞洲國家中，台灣公益參與表現為前兩名，參與方式以捐款最高、其次就是擔任志工，舉凡各種的基金會，像是勵馨、伊甸、世界展望會等，都各自有關懷的對象。

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隨著國際志工日即將到來，近日網路上就出現一支以志工為主角的影片，影片中的羲齡，2017年開始擔任麥當勞叔叔之家的志工，除了負責接待家庭、辦理入住及退房、帶領家庭熟悉環境外，面對初來乍到、徬徨無助的遠地就醫家庭，也暖心扮演著協助家庭安頓下來，解決各種住宿及交通疑問的角色，若是一有問題，就能馬上協助他們，給予需要的幫助。

▲羲齡自2017年開始擔任麥當勞叔叔之家的志工，除了負責接待家庭、辦理入住及退房、帶領家庭熟悉環境外，當家庭有困難時，也能立即從旁給予協助。（圖／翻攝自麥當勞叔叔之家慈善基金會YouTube）

然而，所謂的志工，是一個非常需要愛心、耐心及同理心的工作，問起羲齡為什麼想要參與志工，只見她深思了一下後說：「這（當志工）讓我覺得，生命不是只是上班、下班，工作賺錢而已。」而她選擇麥當勞叔叔之家服務的背後，其實是一段驚嚇且徬徨無助的記憶。





羲齡回憶起18歲那一年，全家人在美國開車旅遊的途中，發生了可怕的車禍，「有一種瞬間就要家破人亡的感覺，衣服上面都是家人的血！」當時經由醫院社工的轉介，羲齡入住了醫院斜對面的美國麥當勞叔叔之家，在人生地不熟的地方，知道自己有一個住所可以安頓下來休息，讓她很安心。





影片中，羲齡回憶起18歲那一年，全家人在美國開車旅遊的途中，發生了可怕的車禍，受傷最嚴重的媽媽和奶奶，以及頸部受傷、兩隻手臂全被玻璃割傷的妹妹，在小醫院先緊急處理後，警察將媽媽和奶奶安排搭直升機轉往大醫院醫治，爸爸和羲齡姊妹倆則被接送到附近機場租車，爸爸載著她們續開了2-3小時的車程趕赴醫院．「有一種瞬間就要家破人亡的感覺，衣服上面都是家人的血！」羲齡說．當時經由醫院社工的轉介，入住了醫院斜對面的美國麥當勞叔叔之家，妹妹也能就近往返治療，在人生地不熟的地方，知道自己有一個住所可以安頓下來休息，讓她很安心。





就因為這段經驗，讓現在的羲齡更能體會入住家庭的心情：「有時候你碰到了什麼很危急、很突然的狀況時，當下也許不願意被過度的關心或被打擾，只想好好的休息，可以整理一下情緒。」透過當初車禍後的感受，深刻影響到她服務入住家庭的方式。





台灣的麥當勞叔叔之家座落在台北市大安區，提供跨縣市到台北就醫的病童家庭一個出門在外的家，每年幫助超過一萬五千人次，許多入住過的家庭都說：「這裡就像是我們的第二個家。」羲齡也感同身受地覺得，麥當勞叔叔之家就是一個很安靜、很穩定的存在，因為這裡的志工都明白，在危難之中給予真心的幫助，或只是一個溫暖笑容，都會影響當事者的感受，「他們可以在這裡放心的休息，有任何需要，我們都在這裡！」用愛陪伴，就是家。