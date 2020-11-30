SBL／魔術強森學弟抵台！九太洋將圓夢期許奪冠

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布蘭登憑藉著出色球技，在2016-2017效力於 NBA G League艾利灣海鷹隊，場均13.3分、7.3籃板；2017-2018效力於日本職業聯賽（JBL）澀谷陽光搖滾隊，場均6.6分、2.9籃板；2018-2019效力於墨西哥職業聯賽Soles de Mexicali隊，場均15.2分、8.2籃板，都是球隊不可或缺的主力。由於之前在日本打球時就來過亞洲，一直希望有機會到台灣比賽，如今順利圓夢。
布蘭登很喜歡台灣，來了以後非常興奮，他說：「隔離期間沒辦法出門到處看看台灣有點可惜，但是隔離結束後，接觸到台灣人覺得這裡真的很棒，人們很親切，又有很多美食，是人情味很重、很友善的地方。」
新冠疫情讓布蘭登首次隔離14天，是一種新的體驗，他第一次經歷隔離過程，自認是個很好的學習機會，在這段時間能安靜和自己對話，好好重新審視自己，我每天都會打電話回家報平安，在飯店時也希望保持戰力，每天都會做重訓、騎飛輪及有氧運動。
隔離完成後出關，布蘭登獲得隊友們的歡迎，也迫不及待的練球，談到在九太的感覺，他表示：「感覺九太球員們都很團結，兢兢業業把場上、場下責任都做好，同時團隊的默契和各方面配合上也很出色，很開心在台灣像是認識了一群兄弟一般，也期許在新的賽季能把總冠軍帶回九太。」布蘭登過去在美國打過NCAA和NBA G League，他認為這些經歷培養出的場上領導能力和防守能量，都能在新賽季幫助九太的攻防兩端。