SBL／魔術強森學弟抵台！九太洋將圓夢期許奪冠

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SBL／魔術強森學弟抵台！九太洋將圓夢期許奪冠

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-30 18:16:44

▲高雄九太科技隊董事長沈會承（右）、隊長于煥亞（左）代表球隊送上紅包及羽絨衣給布蘭登（中），祝福他保持健康。（圖／高雄九太科技隊提供）
▲高雄九太科技隊董事長沈會承（右）、隊長于煥亞（左）代表球隊送上紅包及羽絨衣給布蘭登（中），祝福他保持健康。（圖／高雄九太科技隊提供）
SBL即將在本週開打，高雄九太科技隊洋將布蘭登（Branden Dawson）也完成隔離，全隊舉辦聚餐歡迎，布蘭登畢業自籃球名校密西根州立大學，是NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、勇士隊格林（Draymond Green）的學弟，他期許能夠幫助九太科技隊攻防兩端，目標是帶回本季冠軍盃。
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布蘭登今年27歲，畢業自密西根州大，是魔術強森、格林、前灰熊球星藍道夫（Zach Randolph）、夢幻二隊史密斯（Steve Smith）等明星球員學弟，身高198公分主打大前鋒的位置。
▲布蘭登畢業自籃球名校密西根州立大學，是NBA傳奇球星魔術強森（Magic
▲布蘭登畢業自籃球名校密西根州立大學，是NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、勇士隊格林（Draymond Green）的學弟。（圖／高雄九太科技隊提供）
布蘭登憑藉著出色球技，在2016-2017效力於 NBA G League艾利灣海鷹隊，場均13.3分、7.3籃板；2017-2018效力於日本職業聯賽（JBL）澀谷陽光搖滾隊，場均6.6分、2.9籃板；2018-2019效力於墨西哥職業聯賽Soles de Mexicali隊，場均15.2分、8.2籃板，都是球隊不可或缺的主力。由於之前在日本打球時就來過亞洲，一直希望有機會到台灣比賽，如今順利圓夢。

▲九太隊在101旁的景觀餐廳歡迎布蘭登，全隊期許在SBL新球季打出好成績。（圖／高雄九太科技隊提供）
▲九太隊在101旁的景觀餐廳歡迎布蘭登，全隊期許在SBL新球季打出好成績。（圖／高雄九太科技隊提供）
布蘭登很喜歡台灣，來了以後非常興奮，他說：「隔離期間沒辦法出門到處看看台灣有點可惜，但是隔離結束後，接觸到台灣人覺得這裡真的很棒，人們很親切，又有很多美食，是人情味很重、很友善的地方。」

新冠疫情讓布蘭登首次隔離14天，是一種新的體驗，他第一次經歷隔離過程，自認是個很好的學習機會，在這段時間能安靜和自己對話，好好重新審視自己，我每天都會打電話回家報平安，在飯店時也希望保持戰力，每天都會做重訓、騎飛輪及有氧運動。

▲圖說：布蘭登（中）參與練球，與球友相處融洽。（圖／高雄九太科技隊提供）
▲布蘭登（中）參與練球，與球友相處融洽。（圖／高雄九太科技隊提供）
隔離完成後出關，布蘭登獲得隊友們的歡迎，也迫不及待的練球，談到在九太的感覺，他表示：「感覺九太球員們都很團結，兢兢業業把場上、場下責任都做好，同時團隊的默契和各方面配合上也很出色，很開心在台灣像是認識了一群兄弟一般，也期許在新的賽季能把總冠軍帶回九太。」布蘭登過去在美國打過NCAA和NBA G League，他認為這些經歷培養出的場上領導能力和防守能量，都能在新賽季幫助九太的攻防兩端。
▲布蘭登跑動速度極快，適合九太隊的快速戰術（圖／高雄九太科技隊提供）
▲布蘭登跑動速度極快，適合九太隊的快速戰術（圖／高雄九太科技隊提供）
 
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