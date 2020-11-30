全台縣市長施政滿意度調查 台南市74.6%凌駕北、中、高
全台縣市長施政滿意度調查 台南市74.6%凌駕北、中、高
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-11-30 20:20:00
經濟日報今（30）日公布全國縣市首長施政滿意度前五名的城市，新北桃園並列第一、新竹市第三，台南、花蓮並列第四﹔全台各縣市長施政滿意度調查為今年新設項目，台南市滿意度為74.6%，市長黃偉哲率領市政團隊全力衝刺兩年，加上南科及沙崙產業雙引擎所帶動的招商引資，贏得不少好評。
黃偉哲出席記者會時表示，關於城市治理問題，他認為台灣雖小，但城市之間有很多可以互相觀摩、學習的地方，台南市是台灣的第一個城市，再過四年就是建城四百年了，台南有很多古蹟跟豐富的人文的素養，三步一小廟，五步一大廟，當台南要做很多硬體建設的時候，就會面對許多面對古蹟的問題，這就是台南市交通建設的難處。黃偉哲指出，台南有一些數字可以跟專家們分享，台南市志工有5.75萬人，佔人口比例3%，台南可說是一個志工城市，即使很多客觀數據硬指標或是很多建設方面有待加強，但是在市民朋友投入整個城市治理上，志工們完全用心來服務人群﹔簡單說，5.75萬人不是人數而已，每人每年投入志工時數是263小時，不僅人數多，個人願意投入也多，因為他們對城市有向心力。
黃偉哲也表示，他很高興能代表189萬市民出席記者會，台南正處於全力發展的關鍵時段，市政團隊仍不能掉以輕心。台灣人夀與經濟日報連續第九年舉辦的縣市幸福指數大調查，個人施政滿意度部分，新北市與桃園市均達78%，領先所有縣市並列第一，新竹市76.1%位居第三，台南市及花蓮縣滿意度皆為74.6%並列第四。