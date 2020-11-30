影／多元助老服務　弘道溪湖社區服務中心暨失智據點

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弘道老人福利基金會因應高齡化趨勢與老人服務需求，2012年成立了弘道彰化服務處，除了獨居弱勢老人關懷服務外，也在彰化縣政府的支持下投入社區型的預防照顧服務、弘道居家服務及失智照顧服務，拓展多元化助老服務模式，並陸續成立了福興社服中心、溪湖憶智樂活之家。
施淑莉表示，長者生理機能退化，部分長者出現失智症狀，經過專業設計課程訓練肢體和刺激記憶力，都可獲得改善，例如81歲陳姓長者失智，到弘道基金會社區服務據點上課，並分擔清潔工作，前一陣子接受不老服務生訓練，陳姓長者把社工員稱作「老闆娘」；陳姓長者的女兒在弘道據點擔任照服員，每天被老爸要求送他上班，還說，「現在頭路難找，頭家娘叫我們做什麼就要聽，況且工作對我來講很簡單，又可以認識朋友，真好！」
施淑莉指出，85歲的吳姓長者原本身體機能退化，不喜歡出門，弘道員林志工劉久每周訪視一次，教她舉啞鈴和使用彈力帶、抗力球、抗力帶訓練肌耐力，也為她按摩手指，原本彎曲僵硬的手指可以伸直，吳姓長者很高興，願意出門走動，社工員和志工看到她的改變，比她還高興。
溪湖社區服務中心暨失智據點現場由失智長輩擔任不老服務生，帶領貴賓入席並送上烘焙課的手工餅乾與茶飲，並與員林志工站及田中志工站參與居家健促的長輩一同舞動一支小雨傘溫馨開場，最後由不老服務生教學DIY柑仔園手工藝，讓與會貴賓體驗弘道將中心打造像家一樣的暖心陪伴，陪伴長輩一起到老，創造精彩美好的據點生活。