肯尼NOW星球／攻城獅吼了！前立委許毓仁　跨界圓職籃夢

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TEDxTaipei》共同創辦人，帶來更好的講座、新理念，傳達給更多人知道。

▲攻城獅領隊許毓仁。（圖／林柏年攝）

許毓仁提到，「如果有夢想，就要現實。」尤其P.League＋就像是一顆彗星，直接衝擊台灣籃壇，攻城獅在高景炎、張運智、胡瓏智等人共同組成後，高景炎也說：「若以職籃的夢想來看，這個夢已經做了30年了。」

許毓仁認為，他把球隊比喻為「家」，要有好的球場、球員，他跟高景炎一起在被不看好的狀況下，把球隊組成起來，不管是招募球員，找資源等都是困難重重。

高景炎也爆料，「從6月開始一直到7月18日開始，一直在尋找球員，過程對我來說是令人驚奇的。」

攻城獅未來還會利用「科技」、「數據分析」等大量給予球隊資源，許毓仁未來期許也能夠打造出「運動科技球隊」，就像NBA金州勇士、國王隊等一樣，走在科技最前端。