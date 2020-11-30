肯尼NOW星球／攻城獅吼了！前立委許毓仁 跨界圓職籃夢
肯尼NOW星球／攻城獅吼了！前立委許毓仁 跨界圓職籃夢
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 19:30:00
NOWnews招牌Podcast節目《肯尼NOW星球》第三集，邀請到P聯盟（P. League+）新竹攻城獅領隊許毓仁，和身為同隊總經理的「肯尼」高景炎，一起大聊究竟「新竹攻城獅」如何誕生？許毓仁又要用什麼辦法幫助這支球隊獲得更多資源？以及背後有哪些不為人知的秘辛？邀請球迷一起聽了就知道！
許毓仁是前國民黨立委，同時也具有亮眼的科技、運動背景，過去他在加州矽谷就曾創立公司，還被蘋果收購，年紀輕輕就十分成功。同時，他也是《TEDxTaipei》共同創辦人，帶來更好的講座、新理念，傳達給更多人知道。許毓仁提到，「如果有夢想，就要現實。」尤其P.League＋就像是一顆彗星，直接衝擊台灣籃壇，攻城獅在高景炎、張運智、胡瓏智等人共同組成後，高景炎也說：「若以職籃的夢想來看，這個夢已經做了30年了。」
攻城獅目前約有5成資金來自於竹科，從零開始的每一步，不管是行銷、球隊成立等，都是創造歷史。許毓仁認為，他把球隊比喻為「家」，要有好的球場、球員，他跟高景炎一起在被不看好的狀況下，把球隊組成起來，不管是招募球員，找資源等都是困難重重。
高景炎也爆料，「從6月開始一直到7月18日開始，一直在尋找球員，過程對我來說是令人驚奇的。」
攻城獅未來還會利用「科技」、「數據分析」等大量給予球隊資源，許毓仁未來期許也能夠打造出「運動科技球隊」，就像NBA金州勇士、國王隊等一樣，走在科技最前端。