新車到位 環保署補助3千萬助金門汰換垃圾車
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-11-30 21:20:00
提高金門資源回收清運效率，環保署補助金門縣政府3千萬採購的16輛資源回收車輛及機具，今日在縣環保局舉辦贈車儀式，未來這批機具將協助各鄉鎮在執行資源回收工作等環保工作上更為順利。
贈車儀式是在今（30）日在環保局停車場舉行，由副縣長黃怡凱主持，除感謝環保署對金門環保工作的支持外，並將資源回收車及機具撥贈五鄉鎮公所使用，期待資源回收車及機具發揮功能，維護金門地區環境整潔。環保局指出，109年度環保署特補助本縣2,175萬9,010元整(全額中央補助)汰換老舊資源回收車12輛，另為加強執行各項清運及環境整理之任務順遂，以維護本縣街道及環境美觀，亦爭取汰換本縣各鄉鎮老舊機具共4輛(分別為挖土機1輛、堆高機1輛、垃圾車輛1輛及掃街車1輛)計1063萬元整。另外環保局表示，本年度也同時爭取中央補助購置履帶式大型廢棄物破碎機乙臺、挖土機2台 及駕駛式割草車7台，補助總經費高達3,034萬元整，將預定於今年底完成交貨，屆時將提升本縣環境及巨大廢棄物處理之效能，讓環保工作往新的哩程碑向前邁進一大步。