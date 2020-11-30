影／彰縣道139線20K「死亡彎道」　又添一亡魂

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一名就讀大葉大學20歲許姓男學生，今（30）日下午騎機車往彰化市方向，行經20K處時疑因過彎不慎，「犁田」衝撞路邊路樹，揚起陣陣煙塵，119救護車抵達現場搶救，許男到院前無生命跡象，送醫搶救後仍不治。
位處彰、投八卦山稜線上的139線縣道，沿線視野佳、風光明媚，每逢周休假日便吸引許多重機車隊、自行車族和跑車等車友們，來此奔馳兜風炫技，成為「攝手們」口耳相傳的追焦天堂，卻因過彎時車速過快，事故不斷。
彰139線20公里處、八卦山少林寺前轉彎路段，今年9月6日下午才發生一名大學生騎機車失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治，縣府隨即在今年10月21日針對此一路段調降速限，沒想到在同一路段彎道，再出現此一憾事。
根據彰化縣警察局交通隊統計，縣道139線今年已有3人車禍死亡，為減少車禍事故發生，縣府從10月21日起，彰化八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里，沒想到與今年9月6日的自撞案，同一地點又發生車禍。
警方調查，許姓大學生今天下午2時10分許，騎機車沿著139線往彰化市方向行駛，在行經20公里處，即卦山少林寺牌樓前轉彎路段，疑似失控滑倒，再撞上路樹，再往前衝了10多公尺，受到重傷，消防局據報後，趕到現場，當場沒有呼吸心跳，送往秀傳醫院急救，仍然不治。 車禍原因由警方調查中。
彰化縣警局交通隊長林世明說，縣道139線大彰路從台74甲線東外環路口、到2瑩光橋段，速限40公里，仍保有10公里寬限值，機車超速違規將裁罰1200元以上，汽車為1600元以上，籲請駕駛人行經此一路段時，應減速慢行，警方也會編排固定及機動警網，以移動式三腳架測速器加強取締。