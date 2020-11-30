名家論壇》單厚之／國會真變「大腸花」，誰失分？

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而國民黨內的反應則截然不同，認為激烈抗爭的社會反應並不差。第一時間發文砲轟立委不理性問政、砸招牌的國民黨青年團長陳柏翰，臉書遭到藍營支持者洗版痛罵，昨天只好再度發了一篇長文，為之前自己的言論緩頰，強調議場抗議升級是不得不然；陳柏翰的文字雖然沒有「道歉」兩字，但實際上也相距不遠。
藍綠都活在自己的同溫層裡，自我感覺良好、各自宣稱勝利，其實是很自然的事情。但朝野攻防的勝負，其實並非沒有可以判斷的標準。
部分綠營的論者主張，國民黨應該在國會中「以理服人」，提出有科學根據的修正意見，以理性的辯論，讓執政黨至少部分改變政策，正如過去民進黨在野時的表現一樣。
但這類論者忽略的是，國會結構與藍綠的作風都有很大不同，民進黨當年的情境根本無法在今年複製。
閣揆在議場進行施政報告並備詢，閣員必須要應立委的要求上下備詢台，與一般法案審查的情境有很大的不同，即便有數倍的人數優勢，也很難保護閣員不受到攻擊。所以過往施政報告時，往往也是在野黨勒索執政黨最好的時機，閣揆為了能夠有尊嚴的上台，往往願意在政策上、口頭上做一定的讓步，讓朝野協商能夠達成一定的共識。
即便在2000~2008年民進黨執政時期，立法院仍然是國民黨佔多數，王金平習慣的會要求國民黨團做一定程度的妥協、讓步，讓閣揆能夠完成《憲法》規定的義務。但民進黨完全執政後，在立法院幾乎是寸土不讓，導致朝野協商頻頻破局、流於形式。
更糟糕的是，蔡英文兩任的立法院長蘇嘉全、游錫堃，前者僅短暫當過4年的立委，後者一天立委都沒有當過，兩人對憲政精神、國會尊嚴都欠缺基本的瞭解，不僅沒有能力調解紛爭，甚至也不認為是自己的義務。以這次的衝突為例，游錫堃看到台下的議事衝突，居然拿起手機來拍攝，完全一副隔岸觀火、事不關己的樣子，沒有思考過那是自己的國會、是自己的責任。
國會沒有任何協商的空間，執政黨不願意做任何的退讓，民怨始終無法疏導的情況下，衝突升高就是必然的結果。當天如果不是丟豬腸，也必然是「雞蛋與麵粉齊飛、礦泉水共議事錄一色」的局面。國民黨團選擇了一個驚聳、噁心的抗爭方式，但毫無疑問也達到凸顯議題的效果。
目前各項民調都顯示，至少有超過6成的民眾反對萊豬進口。站在在野黨的立場，如何回應這股民怨、讓這股民怨不致消散，才是首要之務。過激的手段、血腥的畫面，或許會讓部分支持者跟中立選民反感，但國民黨的支持率本來就在谷底，再傷也有限；相反的，民進黨只要一日不能卸下萊豬的包袱，就是不斷持續的失血。
回顧2014年的太陽花運動，國民黨內何嘗沒有人樂觀的以為，太陽花學運過激的反應，必然會引起年長者跟建制派的不滿，對國民黨的選情未必那般不利，結果卻贏來了「九合一」大選的全面潰敗，行政院長江宜樺下台之後仍然保不住馬英九黨主席的位置。
今天蔡英文、蘇貞昌的民調都比當年的馬英九、江宜樺高得多，短期之內也沒有大選，所以民調下行的速度再快，也不致於有那麼嚴重的後果。但今天那些樂觀的民進黨「黨政高層」，其實像極了當年馬英九身邊那群自欺欺人的「黨政高層」。
●作者：單厚之／資深媒體人
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