NOW早報／境外移入確診數暴增！12月4日暫停引進印籍移工

境外移入確診數暴增 12月4日暫停引進印尼籍移工2周

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中央流行疫情指揮中心11月30日表示，鑑於印尼COVID-19疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今（2020）年12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作兩周，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每周入境人數；另，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

▲印尼國內疫情趨勢圖。（圖／指揮中心）

今日天氣／東北季風影響，北臺灣濕涼，中南部溫差大

今（1）天仍為東北季風影響天氣型態，清晨中部以北、東北部低溫約17、18度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及花東19至21度，白天桃園以北及宜花高溫約20至23度，竹苗及台東24、25度，中南部高溫可達27至29度，日夜溫差較大，請留意溫度變化適時增減衣物；降雨狀況方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島有短暫雨的機率，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍可能有局部大雨或豪雨發生，請注意，至於新竹以南維持多雲到晴的天氣。





丁怡銘應訊享特權？徐巧芯怒批：分局長應下台





行政院前發言人丁怡銘，日前在行政院例行院會後的記者會上，直指台北市牛肉麵節冠軍業者，使用的是含有萊克多巴胺的美國牛肉，引發喧然大波。業者隨後並檢舉他散佈假消息。而丁怡銘11月29日至中正一警分局作筆錄，但卻遭質疑動用特權，不僅個人座車直接開進分局停放外，中正一分局長陳明志更大動作掩護丁怡銘離開，讓外界質疑公權力介入。





對此，國民黨台北市議員徐巧芯就批評，丁怡銘既然已經離職，理應整個程序跟一般市民是一樣的，沒想到警方竟然多次為他動用特權，原因為何？是否收到中央高層指示？徐巧芯直問「怕丁姓民眾找不到車位，那一般民眾到警察局應訊時，車位找不到是否可以比照辦理？憑什麼碰到丁怡銘這位『民眾』就這麼貼心？」同時表示，公眾人物公然犯錯造謠，接受調查是天經地義的事，警方在此案調查過程中，卻給了這個現已身無公職的丁怡銘先生「特殊待遇」，她認為，陳分局長應該出面說明、道歉、下台！



▲國民黨台北市議員徐巧芯表示，行政院前發言人丁怡銘前往警察局中正一分局應訊時，竟享有各種特權，直指分局長陳明志應該下台。（圖／NOWnews資料照片）

桃監爆首例通緝犯確診 陳時中：匡列接觸者隔離中





中央流行疫情指揮中心，11月30日再度傳來壞消息，單日暴增24名境外移入確診個案，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中30日上午出席立法院財政委員會聯席會議時，面對立委曾銘宗質詢，陳時中回應，針對相關受刑人的防疫，法務部研擬了入監審查流程，這名個案進監有做好防護，也即時通報，應該還算是完整，他也提到，針對這名通緝犯現在也匡列了接觸者，正在居家隔離中。



▲衛福部長陳時中，30日赴立法院備詢。（圖／記者林柏年拍攝）

中天換照失敗提假處分 NCC主委陳耀祥：52台可能變空頻





日前中天新聞台換照失敗，經過國家通訊委員會（NCC），以7比0無懸念決議不予續照，對此，中天遞狀聲請假處分，台北高等行政法院也在11月30日下午開庭審理。NCC主委陳耀祥，30日上午出席立法院財委會備詢時，被立委賴士葆、曾銘宗等人，針對52頻道後續誰來接手等議題追問，陳耀祥坦言，目前不知道假處分要多久才能出來，以目前進度來看，有可能變「空頻」。





陳耀祥表示，假處分通常一周內有結果，但程序有快有慢，還要看法院的進度。立委質疑，有傳出府方有只是要將頻道讓給特定業者，對此，陳耀祥急忙澄清，沒有這個訊息。立委提問，如果假處分結果還沒出來，是否暫時不給新業者上架，陳耀祥則表示，根據法定程序，系統業者陸續能針對排頻提出規畫，但如果時間上來不及就變空頻。



▲NCC主委陳耀祥，30日上午出席立法院財委會備詢時，被立委針對52頻道後續誰來接手等議題追問。（圖／記者林柏年拍攝）

未來小額發票中獎恐不予領獎？財政部：防弊機制研議中





近日網路流傳有民眾在2個月內狂跑大賣場及超商，大量購買1元塑膠袋或2元白包袋，藉此以提高統一發票中獎機率，對此，財政部賦稅署11月30日表示，為防範與杜絕不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，目前已訂有相關防弊機制，未來也將研議一定金額以下小額消費不予給獎的可行性，以防杜有心人士不法套取中獎獎金，並保障消費者兌獎權益。（編輯：許苡晴）