莫德納新數據顯示94%有效 耶誕前美國或有2疫苗可接種
莫德納新數據顯示94%有效 耶誕前美國或有2疫苗可接種
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-01 06:31:18
先前已傳出疫苗研發捷報的美國莫德納( Moderna )公司，當地時間 11 月 30 日又表示，新出爐的疫苗完整試驗結果顯示，其抵抗新冠病毒的有效率高達 94.1% ，將向美國和歐洲國家申請緊急使用授權。美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）也說，順利的話，美國人有望在耶誕節前就有 2 款疫苗可供接種。
綜合《路透社》等外媒報導，莫德納藥廠公布了疫苗第三階段臨床試驗的新資料，在各個年齡、種族、民族和性別人口統計中，皆顯示疫苗抵禦病毒功效達 94.1% ，沒有嚴重的安全疑慮，還能有效避免惡化成重症，已向美國食品暨藥物管理局（ FDA ）申請疫苗緊急授權，也將向歐洲藥品管理局（ European Medicines Agency ）申請有條件批准。在莫德納之前一週左右，美國另一知名藥廠輝瑞（ Pfizer ）與德國 BioNTech 公司合作研發、聲稱有效度達 95% 的新冠疫苗也已遞交了相同的申請。
美國衛生部長阿薩爾在接受美國《哥倫比亞廣播公司》（ CBS ）的節目《 This Morning 》訪問時表示，美國人有望在耶誕節前看到上述 2 款疫苗問世並開始接種。
報導也指出，美國 FDA 的外部顧問將於 12 月 10 日召開會議，考慮授權給輝瑞研發的疫苗，並於數天內獲得批准和裝運，而莫德納也有望在之後一週內獲得同樣授權。
莫德納約對 3 萬名的自願受試者進行臨床試驗，其中有 196 人感染新冠肺炎，患者中的 185 人注射安慰劑、另 11 人是注射疫苗；而在注射安慰劑的 185 人中，有 30 人為重症，相較之下注射疫苗的 11 人中沒有人是重症，意味著該疫苗對重症病例有效率或許能達 100％ 。
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