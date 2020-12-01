憂新冠奪命！美智庫專家爆：金正恩已秘密接種中國製疫苗
憂新冠奪命！美智庫專家爆：金正恩已秘密接種中國製疫苗
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-01 07:14:05
北韓最高領導人金正恩，近日於內部會議中接連呼籲要加緊防疫、貫徹經濟措施，令外界推測北韓國內或許已出現一定程度的新冠疫情，只是未能被外界所詳知。美國有專門研究朝鮮半島問題的智庫專家引述消息來源稱，由於懼怕被新冠肺炎奪命，金正恩已於日前祕密接種一款由中國研製的新冠疫苗，雖然有關消息未獲平壤證實，但已陸續獲多家外媒轉載報導。
綜合外媒報導，美國華府智庫國家利益中心專職韓國研究的高級主管卡齊亞尼斯( Harry Kazianis )，近日在「 1945 」網站刊載一篇文章，內容引述了來自日本的消息，聲稱金正恩及金氏家族內其他高官與領導階層，在過去 2-3 週內接種了中國政府提供的一款新冠候選疫苗。文章也提到，雖然平壤高層已找到於新冠危機中自保的方法，但北韓面臨許多挑戰，許多地區正受到重大影響，還牽涉國際制裁、糧食危機、颱風登陸等天災。而且由於北韓的醫療系統落後、資源不足，根本難以招架病毒大流行，早早便採取鎖國政策，直到現在都聲稱是 0 確診，儘管該國已承認有「可疑」病例出現。
目前尚不清楚金正恩及其他高層是接種哪款疫苗，但文章指出，中國目前研製出 3-4 種新冠疫苗，其中一款效果顯著，並已有近 100 萬的中國民眾接種，不過這些疫苗的有效及安全性仍有疑慮，因為似乎還未看到有關的第三階段試驗數據。
分析認為，北韓政權與中共關係密切，而提供北韓疫苗也符合北京利益，還能避免因新冠疫情而大量湧入中朝邊境的難民。對於有著 14 億人口的中國來說，照顧北韓似乎並不難，即使平壤試圖減少對中國的經濟、政治依賴，但在遇到關鍵問題時，仍不可避免的會按照北京的意願行事。
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