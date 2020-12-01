石斑魚有檸檬味！屏東水產「鱻活一號」搶高端市場

台灣養殖漁業越趨精緻而精品化，屏東水產「鱻活一號」為石斑魚領導品牌，30日公開新研發的產品「石斑魚精粹」及「鱻果魚 」， 屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉出席記者會大力推薦，希望民眾多選用屏東的優質企業產品，系列商品正式上架高雄「平凡五金行」。

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▲ 利用檸檬萃取作為飼料配方的「鱻果魚」推出生魚片及涮涮鍋魚片，吃起來帶有淡淡的檸檬清香、肉質鮮甜Q彈。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.30）

× ▲ 利用檸檬萃取作為飼料配方的「鱻果魚」推出生魚片及涮涮鍋魚片，吃起來帶有淡淡的檸檬清香、肉質鮮甜Q彈。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.30）

利用檸檬萃取作為飼料配方的「鱻果魚」推出生魚片及涮涮鍋魚片，吃起來帶有淡淡的檸檬清香、肉質鮮甜Q彈，檸檬維他命C不僅養出去腥味的石斑魚、提升鮮味，肉質保鮮期也較長。



▲「鱻活一號」新產品「石斑魚精粹」及「鱻果魚 」系列產品正式上架高雄「平凡五金行」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.30）

× ▲「鱻活一號」新產品「石斑魚精粹」及「鱻果魚 」系列產品正式上架高雄「平凡五金行」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.30）

屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉表示，箱網養殖方式，有別於陸上養殖更能呈現天然風味，加上石斑魚有豐富膠原蛋白、高度不飽和脂肪酸等，對身體很好，特別對腦細胞有助益。