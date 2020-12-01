石斑魚有檸檬味！屏東水產「鱻活一號」搶高端市場
記者陳美嘉／高雄報導
calendar_today2020-12-01 11:10:00
台灣養殖漁業越趨精緻而精品化，屏東水產「鱻活一號」為石斑魚領導品牌，30日公開新研發的產品「石斑魚精粹」及「鱻果魚 」， 屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉出席記者會大力推薦，希望民眾多選用屏東的優質企業產品，系列商品正式上架高雄「平凡五金行」。
「鱻活一號」是屏東力佳綠能的旗下品牌，公司投入石斑魚養殖，從魚苗到成魚一條龍生產，耗費巨資建置海上箱網，模擬原始石斑生長環境，湍急的黑潮支流帶來純淨的海水，增加了箱網石斑魚的活動力，並使用高品質飼料，遵守養殖安全規範，嚴選認證合格加工廠，以最先進活凍超低溫-60度C急速冷凍，且全程不使用人工添加劑。
利用檸檬萃取作為飼料配方的「鱻果魚」推出生魚片及涮涮鍋魚片，吃起來帶有淡淡的檸檬清香、肉質鮮甜Q彈，檸檬維他命C不僅養出去腥味的石斑魚、提升鮮味，肉質保鮮期也較長。
「石斑魚精粹」則像是魚的「滴雞精」，是使用低脂高蛋白、上等的龍虎石斑魚製作，運用精緻純化技術讓人體更容易吸收，口感也更加細膩柔順無腥味，富含人體代謝所需的胺基酸和鐵、鈣、DHA、EPA等多種營養。
屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉表示，箱網養殖方式，有別於陸上養殖更能呈現天然風味，加上石斑魚有豐富膠原蛋白、高度不飽和脂肪酸等，對身體很好，特別對腦細胞有助益。