寒冬難度！疫情肆虐　紐約、紐澤西逾3成小型商家關閉

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這些數據令當地工會和企業聯合會感到擔憂，認為應有更多來自聯邦政府的支持。紐約市飯店餐飲聯盟( NYC Hospitality Alliance )執行主任里吉( Andrew Rigie )表示，疫情造成許多餐廳關門、員工丟了飯碗，對當地經濟和就業市場都造成毀滅性打擊，現在隨著感染率上升，除非政府提供足夠援助，否則恐無法遏止僅剩存活的業者倒閉。
紐約市飯店餐飲聯盟此前曾調查紐約市餐館、酒吧等場所 10 月份的租賃狀況，發現有近 9 成的業者無力付清 10 月份租金，超過 8 成業者難以協商新租約。該聯盟也警告，10 月份租金只是一部分，這代表業者很可能也積欠了前面幾個月的租金，龐大的債務將影響業者在疫情後的發展與前景。
美國全國獨立企業聯合會( National Federation of Independent Business )紐澤西州主任基恩( Eileen Kean )也強調，如果沒有聯邦資金支持，該州街道上的商店和其他設施將撐不過這個冬天：「情況是真的很糟糕」，呼籲政府快想想辦法，否則後續將迎來更嚴重的經濟危機。
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