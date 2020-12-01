寒冬難度！疫情肆虐　紐約、紐澤西逾3成小型商家關閉

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

寒冬難度！疫情肆虐　紐約、紐澤西逾3成小型商家關閉

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-01 08:29:58

▲由於新冠肺炎疫情，包含美國在內，全球經濟都受到嚴重影響，不少商家因此歇業或倒閉。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於新冠肺炎疫情，包含美國在內，全球經濟都受到嚴重影響，不少商家因此歇業或倒閉。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情在全球持續延燒，迄今已破 6300 萬人確診、逾 146 萬人死亡；而疫情最嚴重的美國更已有超過 1352 萬人染病，佔全球 1/5 。由於經濟活動被嚴重影響，外媒統計光是在紐澤西州和紐約州，就有約 1/3 的小型商家停業或關閉，不知何時才能再正常營業，專家並警告若情況沒有好轉，會有更多生意做不下去，失業的人數將持續上升。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《華盛頓觀察家》《紐約郵報》等外媒報導，哈佛大學「Track the Recovery.org」統計，今年截至 11 月 16 日為止，紐約州已有 27.8％ 的小型企業關閉，紐澤西州則高達 31.2％ 。若把時間往前推，春季封鎖期間，前述 2 州就有一半以上的小型企業被迫關閉；若以美國全國範圍來看， 2020 年則有 28％ 的小企業關門。
這些數據令當地工會和企業聯合會感到擔憂，認為應有更多來自聯邦政府的支持。紐約市飯店餐飲聯盟( NYC Hospitality Alliance )執行主任里吉( Andrew Rigie )表示，疫情造成許多餐廳關門、員工丟了飯碗，對當地經濟和就業市場都造成毀滅性打擊，現在隨著感染率上升，除非政府提供足夠援助，否則恐無法遏止僅剩存活的業者倒閉。

紐約市飯店餐飲聯盟此前曾調查紐約市餐館、酒吧等場所 10 月份的租賃狀況，發現有近 9 成的業者無力付清 10 月份租金，超過 8 成業者難以協商新租約。該聯盟也警告，10 月份租金只是一部分，這代表業者很可能也積欠了前面幾個月的租金，龐大的債務將影響業者在疫情後的發展與前景。

美國全國獨立企業聯合會( National Federation of Independent Business )紐澤西州主任基恩( Eileen Kean )也強調，如果沒有聯邦資金支持，該州街道上的商店和其他設施將撐不過這個冬天：「情況是真的很糟糕」，呼籲政府快想想辦法，否則後續將迎來更嚴重的經濟危機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀