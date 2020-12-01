土耳其力抗第2波新冠疫情！週末全封鎖、週間深夜宵禁

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土耳其6月1日對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫大解禁，今夏更是相對不設防。但入秋後隨流感季節報到，11月中旬以來武漢肺炎確診病例飆升。當局上週恢復疫情剛爆發那幾個月曾經祭出、但後來取消的措施，上週末則實施晚間8時到隔天上午10時局部宵禁。
安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段11月30日同時宣布，20歲以下、65歲以上民眾禁止搭乘大眾運輸工具；餐廳雖可營業，但僅限外送。
「每日晨報」（Daily Sabah）報導，艾爾段說：「從現在開始，進入購物商場必須出示健康碼（HEScode）；另行通知前，托兒所關閉；婚禮和葬禮限30人參加。」
土耳其政府為控制武漢肺炎疫情，規定公民或居留的外國人搭乘飛機、火車或客運前須出示證明非病患或密切接觸者的HES碼。HES碼可自衛生部手機應用程式下載或傳簡訊申請。
艾爾段11月30日還宣布，土耳其12月將開始進行武漢肺炎疫苗接種，「我們已經就第一階段5000萬劑完成簽約」，土耳其公民將可免費施打。
衛生部自11月25日起恢復將武漢肺炎無症狀感染者納入通報，反映真實疫情規模。在此之前，當局自7月29日起僅通報出現武漢肺炎症狀的確診數，沒有將無症狀感染者納入通報，遭外界批評未揭露疫情散播的真實程度。
衛生部11月30日疫情通報顯示，過去24小時新增3萬1219起武漢肺炎病例創新高；188例喪生，單日死亡數已連續9天創新高。累計50萬865例確診、1萬3746人病故。
土耳其各地發生武漢肺炎第2波疫情，部分大城甚至爆發第3波疫情，當局上週末僅實施局部宵禁，遭醫療團體批評隔靴搔癢、為德不卒。他們早已建議應該全面封鎖至少兩週。（編輯：馮昭）1091201