風波又起！首席核科學家剛被殺 傳伊朗指揮官也遇襲身亡
風波又起！首席核科學家剛被殺 傳伊朗指揮官也遇襲身亡
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-01 09:10:42｜update2020-12-01 09:15:26
有伊朗「核計劃之父」之稱的法克里薩德（ Mohsen Fakhrizadeh ），日前剛於首都德黑蘭附近遇襲身亡，伊朗將矛頭指向以色列，各種陰謀論的傳言也甚囂塵上。不過一波未平一波又起，法克里薩德剛身故沒多久，現在又傳出伊朗革命衞隊高級指揮官沙赫丹亦在伊拉克遭無人機擊殺，若後續證明屬實，恐將再引發中東局勢緊張。
綜合《路透社》等外媒報導，伊拉克安全和民兵官員週一表示，已過週末的一次空襲，殺死了伊朗革命衛隊的高級指揮官，連帶還有另外 3 名同車的男子，該車輛當時正攜帶武器穿越伊拉克邊界，於進入敘利亞領土後被擊中。消息人士並未向《路透社》進一步核實死者的身分與遇襲細節，但有當地媒體指出，被打死的是伊朗革命衞隊的高級指揮官沙赫丹（ Muslim Shahdan ）。
報導並指出，以色列上週才對敘利亞發動了廣泛空襲，聲稱是要打擊該地區的伊朗勢力，而被認為也與美國總統川普即將卸任有關。伊拉克官員擔心，在總統當選人拜登（ Joe Biden ）正式就任前，恐無法避免激烈衝突爆發的可能。
分析認為，以色列之所以被認為是幕後黑手，除了以色列總理納坦雅胡( Benjamin Netanyahu )過去曾公開點名法克里薩德外，也因為事發前不久，納坦雅胡才被爆出曾與沙烏地王儲商討是否聯手打擊伊朗主要核設施；而且身為對伊朗態度強硬的鷹派，納坦雅胡對於考慮上任後要與伊朗和談的拜登也相當忌憚，若是先發制人，導致美伊關係難以修復，才能讓局勢繼續對以色列有利。