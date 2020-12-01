獲亞利桑那州、威斯康辛州認證　拜登鞏固勝基

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獲亞利桑那州、威斯康辛州認證　拜登鞏固勝基

中央社

calendar_today2020-12-01 10:14:03

▲美國民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）確定在大選中取得亞利桑那州和威斯康辛州勝選認證，進一步鞏固勝選基礎。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）確定在大選中取得亞利桑那州和威斯康辛州勝選認證，進一步鞏固勝選基礎。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）今天總算確定在大選中取得亞利桑那州和威斯康辛州勝選認證，進一步鞏固勝選基礎。而現任總統川普始終聲稱選舉存在舞弊。
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法新社報導，亞利桑那州州務卿霍布斯（KatieHobbs）在做出選票最終官方認證時表示：「雖然有許多缺乏根據的說法，但這場選舉是依據亞利桑那州法律和選舉程序，在透明、精確且公平的狀態下執行。」
上一位在角逐白宮大位的選戰中拿下這個西南方大州的民主黨人是1996年的前總統柯林頓（Bill Clinton），顯見美國今年選舉版圖出現重大轉變。

拜登在高投票率的亞利桑那州僅以1萬400多張普選票之差擊敗川普，人口統計亦出現變化，年輕西語裔選民人口有所成長。

專家曾說，曾任副總統的拜登在以往為共和黨鐵票倉的亞利桑那州勝出，也可能歸因於他的中間派做法吸引了城郊女性選民。

川普宣稱選舉舞弊，不承認敗選，導致政權交接程序推遲數週，他告上各州與聯邦法院，不過這些訴訟都陸續被駁回。

川普的律師與若干國會議員在亞利桑那州會面時，川普推文表示：「哇，亞利桑那州選舉徹底腐敗。正在開聽證會！」

此外，據路透社報導，在2郡重新計票後，威斯康辛州選舉委員會主席今天確認這一州的選舉結果，州長艾佛斯（Tony Evers）認證拜登為威斯康辛州的總統大選贏家。
艾佛斯透過聲明表示：「我今天履行職責，認證11月3日大選結果，並依據州和聯邦法律，我已為總統當選人拜登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）的選舉人名單簽署確定證書（Certificate ofAscertainment）。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1091201
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