日本第4縣爆禽流感 宮崎縣養雞場撲殺4萬隻雞
中央社
calendar_today2020-12-01 10:23:56
（中央社東京1日綜合外電報導）日本繼香川縣、福岡縣與兵庫縣之後，第4個縣出現禽流感疫情，宮崎縣日向市的養雞場驗出H5型禽流感病毒，已開始撲殺該養雞場飼養的4萬隻雞。
日本放送協會（NHK）報導，宮崎縣政府昨天接獲日向市東鄉町的養雞場業者通報，發現約60隻雞死亡，宮崎縣派員檢驗，今天凌晨約4時30分，確認驗出H5型的禽流感病毒。宮崎縣表示，極有可能是高病原性的禽流感病毒，將交由中央政府再次檢驗確認。
宮崎縣對該養雞場飼養的4萬隻雞，已開始進行撲殺。
依規定，這處養雞場半徑3公里以內地區的雞隻與雞蛋禁止移動到他處，不過這個區域內沒有其他養雞場；另外，宮崎縣已禁止半徑10公里內的雞隻與雞蛋出貨，區域內共有16家養雞場、約飼養78萬隻雞。
報導指出，宮崎縣內上次有養雞場發生禽流感，已是3年前的2017年1月。日本近期禽流感疫情不斷，香川縣從11月5日起，陸續有8處養雞場爆出禽流感；福岡縣與兵庫縣的養雞場分別在11月25日與26日確認禽流感疫情。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）10912