電子權值股回神！台股早盤大漲136點 台幣先貶後升逾3角
電子權值股回神！台股早盤大漲136點 台幣先貶後升逾3角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-01 09:57:46
美股3大指數收跌，不過，道瓊工業指數11月累計漲幅近12%，創下33年來最佳單月表現。台股也擺脫下跌格局，今（1）日早盤開高走高，一度大漲136.93點，來到13859.82點，目前漲幅收斂至60餘點。至於新台幣兌美元今日早盤開貶後翻升，一度來到28.515元、也升值3.09角。
美股在景氣循環股拖累下回檔，道瓊工業指數收盤下跌271.73點，跌幅0.91%，收在29638.64點，但11月累計漲幅仍有近12%，創下33年來最佳單月表現；標普500指數下挫16.72點，跌幅0.46%，收在3621.63點；那斯達克綜合指數小跌7.11點，跌幅0.06%，收在12198.74點。台股今日則是開高走高，以13810.55點、上漲87.66點開出後，在主要電子權值股回神，加上傳產及金融助攻下，漲幅一度超過百點，目前最高觸及13859.82點，大漲136.93點，隨後漲幅收斂，目前漲60餘點。
在類股表現上，傳產股的油電燃氣、貿易百貨類股一度漲逾2%，光電、半導體、塑膠也有1%以上的漲幅，倒是觀光、電線電纜、化工、化學生技醫療、航運股跌，跌幅一度逾1%。
個股表現部分，大立光漲逾3%，台積電、聯電漲幅也超過1%，南亞科及矽力也漲超過2%，聯詠、可成亦有1%以上漲幅，而傳產的統一超漲逾3%，台塑化也有2%以上漲幅，金融的兆豐金漲逾1%，國泰、富邦、中信金及玉山金也是漲。在台股走揚下，新台幣兌美元今日早盤以28.84元、貶值1.6分開出後，也隨即止貶回升，並來到28.515元、升值3.09角，目前在28.518元震盪整理。