秋冬防疫啟動　侯友宜：不戴口罩最高罰1萬5

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侯友宜說，自中央流行疫情指揮中心於今年4月3日宣布搭大眾運輸工具應戴口罩，截至本月25日，新北市共有55位民眾因搭公車未戴口罩且不聽勸，遭警方勸離，「面對國際間疫情持續升溫，我們絕不能鬆懈！」
交通局長鍾鳴時表示，新北市交通局自今年1月起即嚴格督促市區公車、新巴士於出車前皆須消毒，針對車內扶手、拉環、座椅及下車鈴等設施，加強清潔消毒，駕駛員更應勤洗手、量體溫、戴口罩，全面做好自我防護措施。
在捷運系統方面，新北捷運局長李政安說明，台北捷運公司在旅運量較大及具觀光景點的臺北車站、西門站、市府站、中山站、板橋站、忠孝復興站及龍山寺等站，設置紅外線熱顯像儀共17台；新北捷運公司在淡海輕軌紅樹林站、行政中心站及漁人碼頭站，也設置紅外線熱顯像儀共3台，另針對旅客頻繁接觸的設備定時擦拭消毒，像是自動售票機、電扶梯扶手等，每4小時消毒一次，列車則是每8小時一次，為乘客的健康安全把關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。