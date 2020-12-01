藍委質疑萊豬配套　蘇貞昌喊拿出防範非洲豬瘟的決心

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藍委質疑萊豬配套　蘇貞昌喊拿出防範非洲豬瘟的決心

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-12-01 10:21:28｜update2020-12-01 10:25:49

蘇貞昌
▲對於國民黨立委林奕華的質疑，蘇貞昌數度跳針答道非洲豬瘟去。　（圖／記者林調遜攝）
立法院今（1）日邀請行政院長蘇貞昌來院報告，外界關注含有萊克多巴安進口。國民黨立委林奕華質詢針對行政院說要做標示，卻不標示「有沒有含萊克多巴胺」，以及不做做普遍性的檢驗、不等公投結果確定後再宣布是否開放。林質詢的情緒十分激昂，幾乎把蘇貞昌打得無回擊之力，數度只能回「我們防止非洲豬瘟成功」、「會拿出非洲豬瘟的決心來守護人民健康。」
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林奕華質詢時表示，國民黨已經給行政院多次下台階，但民進黨始終不理會，即便有高達七成民眾反對、逾八成民眾表示不會買，民進黨仍執意要通過，「沒有強制標示，你們只標示台灣豬、美國豬，蔡總統說給人民選擇的機會，但人民要的是『有沒有萊克多巴胺』！」蘇貞昌無法承諾要他會標示出「有無萊克多巴胺」，只能答非所問地說「以後台灣豬會標示、所有肉品都標示。」
接著林奕華大酸蔡英文的內閣不及前總統陳水扁的內閣，因為陳水扁時代也面臨基因改造食品叩關，但當時扁政府開放之後，做好了標示基因改造食品供消費者選擇，現在的蔡英文內閣卻做不到，此時蘇貞昌找回了口才與反應，秒回「我也當過扁內閣欸。」林奕華質疑「當時明確標示食品有沒有基因改造，你當過民代，政治圈做那麼久，你知道民眾想知道食品沒有含萊克多巴胺。」

林奕華細數海外查廠、入關前的查驗、甚至標示，政府都沒有回應人民的期待，只是做做樣子、虛應故事，她呼籲蘇貞昌拿出「扁內閣時的衝勁」，做好清楚標示，蘇貞昌卻突然提起非洲豬瘟「我一定拿出防範非豬豬瘟的效力...」

不等蘇貞昌答完，林奕華繼續質疑「蘇貞昌你變保守了，你不選舉了，不傾聽民意，你們總是說日本怎樣，你知道日本還拿出高額關稅來避免大量萊豬進口嗎？」對於林奕華的質疑，蘇貞昌只能繼續提起他的非洲豬瘟，「非洲豬瘟只有台灣守住。」
此外，對於攸關學生食安的學校衛生法，林奕華也質疑教育部玩文字遊戲，用「修改契約」的方式，但契約的效期只有一年，且教育部隨時可做修改，「你的說法叫人治，說我掛保證，現在是法治時代了，要入法才能保障人民安全。」然而不知怎地，蘇貞昌「又」提起他的非洲豬瘟，「有些人治的國家，反而非洲豬瘟淪陷了」。
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