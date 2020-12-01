藍委質疑萊豬配套　蘇貞昌喊拿出防範非洲豬瘟的決心

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著林奕華大酸蔡英文的內閣不及前總統陳水扁的內閣，因為陳水扁時代也面臨基因改造食品叩關，但當時扁政府開放之後，做好了標示基因改造食品供消費者選擇，現在的蔡英文內閣卻做不到，此時蘇貞昌找回了口才與反應，秒回「我也當過扁內閣欸。」林奕華質疑「當時明確標示食品有沒有基因改造，你當過民代，政治圈做那麼久，你知道民眾想知道食品沒有含萊克多巴胺。」
林奕華細數海外查廠、入關前的查驗、甚至標示，政府都沒有回應人民的期待，只是做做樣子、虛應故事，她呼籲蘇貞昌拿出「扁內閣時的衝勁」，做好清楚標示，蘇貞昌卻突然提起非洲豬瘟「我一定拿出防範非豬豬瘟的效力...」
不等蘇貞昌答完，林奕華繼續質疑「蘇貞昌你變保守了，你不選舉了，不傾聽民意，你們總是說日本怎樣，你知道日本還拿出高額關稅來避免大量萊豬進口嗎？」對於林奕華的質疑，蘇貞昌只能繼續提起他的非洲豬瘟，「非洲豬瘟只有台灣守住。」
此外，對於攸關學生食安的學校衛生法，林奕華也質疑教育部玩文字遊戲，用「修改契約」的方式，但契約的效期只有一年，且教育部隨時可做修改，「你的說法叫人治，說我掛保證，現在是法治時代了，要入法才能保障人民安全。」然而不知怎地，蘇貞昌「又」提起他的非洲豬瘟，「有些人治的國家，反而非洲豬瘟淪陷了」。