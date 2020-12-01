麥當勞大玩萌行銷！大蛋捲冰淇淋換新衣登場

隨著聖誔節的腳步近了，到處可見造型繽紛的聖誔裝飾，台灣麥當勞也搭上聖誔視覺系風潮，特別在包裝上大玩「萌行銷」，麥當勞今（1）日宣布，自12月2日起經典的大蛋捲冰淇淋首次換上超可愛的聖誕新裝，一次推出兩款期間限定的包裝紙造型：俏皮的聖誕老人與繽紛聖誕樹，萌萌的聖誔包裝陪伴顧客歡渡佳節，預計帶動一波社群的打卡跟風。

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蛋捲冰淇淋一直是深受顧客喜愛的產品，去年更推出加大版的大蛋捲冰淇淋，份量十足、令人大呼過癮，經典濃郁的奶香不僅滿足味蕾，網路上也流傳許多創意吃法，如薯條沾上蛋捲冰淇淋，受到老饕讚賞！還有網友推薦隱藏版「松露蛋捲冰淇淋」，將期間限定松露蕈菇安格斯黑牛堡的松露醬淋上蛋捲冰淇淋，享受松露香氣與冰甜口感的融合。也有人將蛋捲冰淇淋加上蕃茄醬，酸酸甜甜別有風味，或是加入McCafé 特選黑咖啡，一杯隨性的漂浮黑咖啡立即上桌！

麥當勞表示，身為全台24小時提供外送服務的餐廳，讓消費者隨時隨地，都能輕鬆享受麥當勞的美味餐點，不論是在家用餐或是工作加班的時刻，「歡樂送」提供暖心服務的同時，更帶來滿滿的正能量。

▲單筆消費滿250元，就送限量滿額禮「暖心文具-雙色鉛筆」，包含兩款Q萌可愛的紅、黃雙色鉛筆。（圖／業者提供）

因此，即日起至12月29日，只要在「歡樂送」APP或網路訂餐，單筆消費滿250元，就送限量滿額禮「暖心文具-雙色鉛筆」，包含兩款Q萌可愛的紅、黃雙色鉛筆，將消費者熟悉的大麥克與薯條融入設計，趣味呈現漢堡麵包上的芝麻粒與層次感，以及薯條經典的紅、黃配色與外盒弧度，透過紅黃雙色筆芯，寫下對親友的聖誕祝福，或在筆記本記錄生活日常，增添手寫樂趣。