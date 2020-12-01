NBA／待詹皇身邊等機會！庫茲馬自比雷納德在馬刺經歷

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NBA／待詹皇身邊等機會！庫茲馬自比雷納德在馬刺經歷

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-12-01 10:55:37

Lakers 76ers Basketball
▲ 湖人一哥LeBron James和新星Kyle Kuzma並肩而坐。（圖／美聯社／達志影像）
湖人新星Kyle Kuzma今年休賽季被捲入交易緋聞，一度傳出可能會被送走，不過Kuzma對於自己在湖人的未來仍保持樂觀，並以球星「可愛」Kawhi Leonard在馬刺的經歷為例，相信自己的時代也將帶來。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Kuzma是當年湖人幾位出色的新秀中，唯一一位被留下來的好手，而且他的體型、以及不錯的進攻能力，都讓球隊對他寄予厚望，不過發揮不穩定是他的一大隱憂，而湖人為了尋求衛冕進行陣容補強，傳出Kuzma可能被拿來當交易籌碼。
Kuzma厭倦這些交易緋聞曾在社群媒體抱怨，這回他受訪時提到，「Leonard在馬刺多年，他一直在Duncan、Ginobili和Parker底下默默努力，等待屬於自己的機會，而我的時刻也即將到來。」

在「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis等聯盟頂級球星到來後，Kuzma少了先發和上場時間，但也因此拿到生涯首冠，如今和湖人的新秀合約只剩最後一年，新賽季表現將左右未來動向。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀