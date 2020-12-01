NBA／待詹皇身邊等機會！庫茲馬自比雷納德在馬刺經歷
NBA／待詹皇身邊等機會！庫茲馬自比雷納德在馬刺經歷
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-01 10:55:37
湖人新星Kyle Kuzma今年休賽季被捲入交易緋聞，一度傳出可能會被送走，不過Kuzma對於自己在湖人的未來仍保持樂觀，並以球星「可愛」Kawhi Leonard在馬刺的經歷為例，相信自己的時代也將帶來。
Kuzma是當年湖人幾位出色的新秀中，唯一一位被留下來的好手，而且他的體型、以及不錯的進攻能力，都讓球隊對他寄予厚望，不過發揮不穩定是他的一大隱憂，而湖人為了尋求衛冕進行陣容補強，傳出Kuzma可能被拿來當交易籌碼。Kuzma厭倦這些交易緋聞曾在社群媒體抱怨，這回他受訪時提到，「Leonard在馬刺多年，他一直在Duncan、Ginobili和Parker底下默默努力，等待屬於自己的機會，而我的時刻也即將到來。」
在「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis等聯盟頂級球星到來後，Kuzma少了先發和上場時間，但也因此拿到生涯首冠，如今和湖人的新秀合約只剩最後一年，新賽季表現將左右未來動向。