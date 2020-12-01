時力黨團提憲改主張　18歲公民權、廢考監、降修憲門檻

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陳椒華表示，推動國家地位正常化，是時力創黨以來的基本主張，因此在2016年進入國會後就立刻提出修憲案，希望推動「廢省」及「廢除一國兩區」，讓整體憲政架構更符合客觀事實及台灣人民的期待。如今終於等到立法院成立修憲委員會，時代力量除了延續廢省及廢除一國兩區的主張，希望進一步將《憲法增修條文》前言裡「國家統一前」等文字刪除，透過這次修憲，具體地落實主權正義，將國家的定位和未來還給台灣人民，而不是繼續綁死在一中架構裡。
邱顯智為時力立法院修憲委員會代表，他指出，針對中央政府體制，時力向來主張要廢除考監兩院，回歸三權的民主憲政架構，讓政府的考選和用人更順暢，也讓國會的實質監督更有力。他呼籲，現行隸屬監察院的國家人權委員會可改隸屬總統府，彈劾權比照其他國家的作法劃歸國會，審計部則改設為國會下的獨立機關。至於考試權，應劃歸行政院執掌，其中有關考選和銓敘之機關，仍應保持獨立性。
邱顯智指出，許多台灣人對憲法不滿意，但對憲改又不敢抱太多期待，關鍵就是台灣的「修憲門檻高不可攀」。因此，應該適度調降門檻，國會通過修憲案的應從「3/4出席，3/4同意」下修至「2/3出席，2/3同意」，交付公民複決的門檻也應從「選舉人總數1/2」下修至「1/2投票，1/2同意」，把這個與國家修訂基本契約的權利還給人民，讓修憲不再是遙不可及的夢想。
王婉諭指出，落實十八歲公民權，是世界民主國家的共同趨勢，也是時代力量2016年就已提出的主張。這幾年下來，我們樂見各黨逐漸凝聚共識，開始將台灣有關成年年齡及權利義務的相關法規朝十八歲來齊一修正，《憲法》這個最重要的最後一哩，當然也不能缺席。時力主張透過修憲，將「選舉權」及「被選舉權」明訂為十八歲，還給青年基本的參政權利，實現世代正義。
王婉諭強調，台灣人口結構改變，將邁向超高齡化的社會，應該要更保障年輕人的發語權，實現世代正義。此外，民法成年年齡也將從20歲下修為18歲，希望公民權也能夠透過修憲來落實，呼籲朝野共同支持，把青年的權利還給青年。
曾建元表示，2005年立委改採單一選區兩票制後，幾次選舉下來都出現「不利小黨，獨厚大黨」和「選票與席次不成比例」等問題，並不符合台灣民主多元化和擴大參與的潮流。他認為國會這幾年民主化發展中，成為台灣政治中心，讓國會議員在地方選舉當中關心個人選區之外，同時也該關注全國性議題。因此若將選舉制度改為德國聯立制，地方席次會進入到全國分配比例中，因此地方性立委也同時必須為全國性議題發聲，相信對下一階段民主深化會有很大幫助。