王浩宇稱美牛全是萊牛 罷王總部：舉報違反食安及社維法
王浩宇稱美牛全是萊牛 罷王總部：舉報違反食安及社維法
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-01 11:07:52
罷王總部今(1)日發出新聞稿表示，即將在明年一月十六日面臨罷免投票的桃園市議員王浩宇，近來言論依舊沒有收斂的跡象，除了在臉書上貼文稱在美國飼養的牛全都有吃瘦肉精，還具體指名家樂福所販售的牛肉含有瘦肉精。罷王總部表示，此舉引發民眾恐慌，家樂福總公司也在官方臉書粉專刊出聲明，並提出檢驗報告證明自家所販售的牛肉未含有瘦肉精。
罷王行動發起人唐平榮昨日晚間與中壢民眾一同前往中壢派出所對王浩宇散佈不實謠言引發民眾恐慌，涉嫌違反食安法及社維法進行舉發並報案。唐平榮表示，前行政院發言人丁怡銘因失言稱某店使用萊牛而辭職下台，後也到台北市中正一分局進行偵訊。王浩宇現在的發言比丁嚴重百倍，在沒有證據下直接宣稱美牛全是萊牛，還加碼指家樂福賣場的牛肉有瘦肉精。唐平榮表示，影響的範圍更大更廣，市民已經無法再忍受王浩宇這樣肆無忌憚地造謠操弄輿論，於是由他陪同中壢民眾赴派出所進行舉發。
罷王總部執行長邱仁德也說，王浩宇應該是嫌自己的罷免票太少，所以一直這樣未查證就胡亂發言，我們中壢不需要這樣到處作亂的議員，呼籲中壢選民明年一月十六日一定出來投票，喚回我們的公平正義。